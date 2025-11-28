Íran er eitt af löndunum sem eru búin að tryggja sér farseðilinn á HM í fótbolta næsta sumar en knattspyrnusamband félagsins sendir samt enga fulltrúa á dráttinn fyrir riðlakeppni heimsmeistaramótsins.
Ástæðan er ferðatakmarkanir Bandaríkjanna, að sögn íranska knattspyrnusambandsins. Í byrjun október var gefið í skyn að landið myndi ekki senda sendinefnd til Washington.
🚨Iranian authorities are FURIOUS at FIFA for not stepping in and ensuring Iranians are granted Visas.Infantino promised Visas wouldn’t be an issue.As of now Iran is boycotting WC draw, if Visa denials continues, boycotting the tournament all together is a possibility. pic.twitter.com/ySiWlTNwlK— Throwback Iranian Football (@Tarikh_football) November 27, 2025
Drátturinn fyrir HM fer fram í Bandaríkjunum nánast til gerið í Kennedy Center í Washington, D.C. þann 5. desember næstkomandi.
Bandarísk yfirvöld hafa neitað að veita Mehdi Taj, forseta íranska knattspyrnusambandsins, Amir Ghalenoei, landsliðsþjálfara, og sjö öðrum starfsmönnum sambandsins landvistarleyfi, að því er íranska dagblaðið Shargh greindi frá fyrr í haust.
Íranska knattspyrnusambandið vonaðist til þess að Gianni Infantino, forseti FIFA, gæti gripið inn í og þrýst á um að ákvörðuninni yrði hnekkt. Það gerðist ekki og nú hafa Íranar gefist upp og sniðganga athöfnina.
Í sumar lenti Íran á lista yfir lönd sem Bandaríkjamenn banna komu frá. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, rökstuddi bannið með því að hann „verði að bregðast við til að vernda þjóðaröryggi og hagsmuni Bandaríkjanna“.
Official: Iran will boycott the 2026 FIFA World Cup draw ceremony.Iran Football Federation spokesperson Amir Mahdi Alavi: "After consulting with the Ministry of Sports and the Ministry of Foreign Affairs, we informed FIFA that the issue of visa denials to some members of the⬇️ pic.twitter.com/rbv1mXqWGD— Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) November 28, 2025
