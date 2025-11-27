Skrýtið að koma heim og mæta Blikum Valur Páll Eiríksson skrifar 27. nóvember 2025 12:02 Logi lék lengi vel með Víkingi og hefur ófáa baráttuna háð við Blika í gegnum tíðina. Vísir/Arnar „Ég er mjög spenntur. Það er alltaf gaman að koma heim en smá skrýtið að spila við Blika í Evrópu,“ segir Logi Tómasson, leikmaður Samsunspor, sem sækir Breiðablik heim í Sambandsdeildinni á Laugardalsvöll í kvöld. „Þegar ég sá að við fengum þá var ég spenntur. Strákarnir í liðinu voru líklega ekki eins spenntir og ég. Þeir eru margir leikirnir sem maður hefur spilað á móti þeim en það skiptir öllu fyrir okkur að vinna hann og vera áfram efstir í Sambandsdeildinni,“ segir Logi um Blikana. Líkt og hann nefnir er tyrkneska liðið efst í Sambandsdeildinni, hefur unnið alla sína þrjá leiki og ekki enn fengið á sig mark. Breiðablik leitar aftur á móti fyrsta sigurs liðsins í keppninni. Klippa: Logi klár í slaginn gegn Blikum Samsunspor er þá í fjórða sæti tyrknesku deildarinnar og hefur gengið vel í vetur. Loga líður vel þar austurfrá. „Mér líður vel og er að spila alla leiki. Það er mjög gott,“ segir Logi um lífið í Samsun. „Ég er að bæta mig sem leikmaður og einstaklingur. Ég hef þroskast mikið þarna.“ Hann segir sína menn þá þurfa að mæta af fullum krafti í leik kvöldsins í Laugardalnum. „Við þurfum að vera klárir í baráttuna. Þeir munu mæta trylltir til leiks. Við þurfum að vera 100 prósent klárir.“ Viðtalið má sjá í spilaranum að ofan. Leikur Breiðabliks og Samsunspor hefst klukkan 20:00 og er sýndur beint á Sýn Sport. Sambandsdeild Evrópu Breiðablik Tyrkneski boltinn Mest lesið Liðsfélagi Sveindísar opnar sig: Skammast mín og er skíthrædd Fótbolti „Mér finnst þetta vera hræðilegt“ Handbolti Verndar Viktor eftir slæma reynslu með Orra: „Það var erfitt“ Fótbolti „Ég var mjög svekkt og reið yfir því sem hún gerði“ Sport Viktor sló Meistaradeildarmet Lamine Yamal Fótbolti Liverpool-krísan stækkar og stækkar eftir stórtap á Anfield Fótbolti Sturlað afrek Viktors: „Okkar útgáfa af Woltemade“ Fótbolti Kynntu fyrst Loga Ólafs en svo Jóa Kalla sem á að koma FH á toppinn Íslenski boltinn Sjáðu mörkin: Viktor tryllti Parken, ferna Mbappé, sigur Arsenal og tap Liverpool Fótbolti „Förum ekki fram úr okkur“ Enski boltinn Fleiri fréttir Skrýtið að koma heim og mæta Blikum Vona að Slot haldi áfram: „Kannski gerði hann of vel á síðustu leiktíð“ Verndar Viktor eftir slæma reynslu með Orra: „Það var erfitt“ Sturlað afrek Viktors: „Okkar útgáfa af Woltemade“ Kynntu fyrst Loga Ólafs en svo Jóa Kalla sem á að koma FH á toppinn Sjáðu mörkin: Viktor tryllti Parken, ferna Mbappé, sigur Arsenal og tap Liverpool Lofar Heimi í hástert en tjáir sig ekki um nýjan samning Liðsfélagi Sveindísar opnar sig: Skammast mín og er skíthrædd Viktor sló Meistaradeildarmet Lamine Yamal „Förum ekki fram úr okkur“ Hefur ekki gerst hjá Liverpool síðan 1953 Stuðningsmaður settur í 35 leikja bann og skyldaður á námskeið Mbappé með þrennu í fyrri hálfleik og fjögur alls Arsenal alls staðar á toppnum eftir sigur á Bæjurum Liverpool-krísan stækkar og stækkar eftir stórtap á Anfield Viktor kom FCK á bragðið í fyrsta Meistaradeildarsigri liðsins Sjáðu mark númer tvö hjá Viktori í Meistaradeildinni Þurftu að biðjast afsökunar á framkomu áhrifavalds í bikardrætti Svona var fundur Blika fyrir slaginn við Loga og félaga Estevao hangir ekki í símanum Atli kveður KR og flytur norður Fantasýn: Hefði átt að hlusta á fáránlegu rökin sín „Eins og vanvirðing og skilur ekkert eftir sig nema vont bragð“ Refur á vappi um Brúna minnti á Atla Sjáðu öll mörkin: Magnaður Estevao, 36 ára Auba og McTominay í stuði Rifjuðu upp sögu af formanni KSÍ og slagsmál Dyer og Bowyer Drama í Noregi og 36 ára Auba sá um Newcastle Gjörbreytt lið City mátti þola sitt fyrsta tap Spænski risinn grátt leikinn og Estevao vann uppgjör ungstirnanna Slot kennir sjálfum sér um eftir „fáránlegt“ gengi Sjá meira