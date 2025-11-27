Kjallarinn eins og nýr hjá Ásu og Árna

Í síðasta þætti af Gulla Byggi hélt Gulli áfram að fylgjast með framkvæmdum þeirra Ásu Ninnu Pétursdóttur og Árna Braga Hjaltasyni á Selfossi.
Þau fjárfestu í einbýlishúsi frá árinu 1953 fyrir nokkrum árum. Hús sem amma og afi Ásu byggðu á sínum tíma og má segja að Ása sjálf hafi svo gott sem alist upp í húsinu.
Parið hafði komið sér vel fyrir en eitt og annað kom síðan í ljós. Umtalsverð mygla var komin upp undir þaki hússins sem hafði mikil áhrif á efstu hæðina.
En áður en ákveðið var að ráðast í framkvæmdir á efri hæðinni var ákveðið að skoða skolp og lagnir í kjallara hússins. Því fjölskyldan ætlaði að búa þar meðan á framkvæmdunum stóð. Eftir skoðun kom í ljós að skipta þurfti um allt skolp og lagnir.
Þau urðu því að byrja framkvæmdirnar á öfugum enda. Nú er allt orðið svo gott sem nýtt í kjallara hússins og gert einstaklega fallegt. Nýtt þvottahús, nýtt baðherbergi, svefnherbergi fyrir gesti og gangandi sem mæta oft á tíðum til þeirra í heimsókn og margt fleira.
Næsta skref er því að loka efri hæðinni og byrja á fullu í þeim framkvæmdum. Aðstaðan í kjallaranum er orðin það góð að fjölskyldan getur hæglega búið þar á meðan á framkvæmdunum stendur eins og sjá má hér að neðan. Hægt er að sjá enn fleiri þætti af Gulla Byggi á Sýn+.