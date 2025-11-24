Sjáðu þrennuna hjá Eze og öll mörkin úr enska Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 24. nóvember 2025 09:01 Eberechi Eze er fyrsti leikmaðurinn í hartnær hálfa öld sem skorar þrennu í Norður-Lundúnaslagnum. getty/Charlotte Wilson Eberechi Eze skoraði þrennu þegar Arsenal rúllaði yfir Tottenham, 4-1, í Norður-Lundúnaslagnum í ensku úrvalsdeildinni í gær. Þá vann Aston Villa sjötta sigurinn í síðustu sjö deildarleikjum. Arsenal hafði mikla yfirburði gegn Tottenham á Emirates í gær. Stjarna Ezes skein skært en hann skoraði þrjú mörk. Hann er fyrsti leikmaðurinn sem skorar þrennu í Norður-Lundúnaslagnum í 47 ár, eða síðan Alan Sunderland gerði það í desember 1978. Leandro Trossard kom Arsenal á bragðið á 36. mínútu og Eze skoraði svo tvö mörk sitt hvoru megin við hálfleikinn. Richarlison minnkaði muninn með skoti af löngu færi á 55. mínútu en Eze skoraði þriðja mark sitt og fjórða mark Arsenal á 76. mínútu. Klippa: Arsenal - Tottenham 4-1 Með sigrinum náði Arsenal sex stiga forskoti á toppi ensku úrvalsdeildarinnar. Tottenham, sem hefur ekki unnið í þremur leikjum í röð, er í 9. sætinu. Morgan Rogers var hetja Aston Villa sem sigraði Leeds United á Elland Road, 1-2. Lukas Nmecha kom nýliðunum yfir á 8. mínútu en Rogers jafnaði í byrjun seinni hálfleiks. Hann skoraði svo sigurmark Villa með skoti beint úr aukaspyrnu á 75. mínútu. Klippa: Leeds - Aston Villa 1-2 Villa er í 4. sæti deildarinnar en Leeds, sem hefur tapað þremur leikjum í röð, í því átjánda. Mörkin úr leikjunum tveimur má sjá hér fyrir ofan. Enski boltinn Tengdar fréttir Eze með þrennu í fyrsta Norður-Lundúnaslagnum Arsenal vann öruggan 4-1 sigur er liðið tók á móti erkifjendum sínum í Tottenham í stórleik helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni í kvöld. 23. nóvember 2025 18:24 Morgan Rogers með sigurmarkið úr aukaspyrnu Morgan Rogers var hetja Aston Villa í endurkomusigri á Leeds United á Elland Road í ensku úrvalsdeildinni í dag. 23. nóvember 2025 15:59 Mest lesið Notuðu mynd af röngum manni þegar þeir minntust Jota og bróður hans Fótbolti Sjáðu stórkostlega hjólhestaspyrnu Ronaldos Fótbolti Heimir um Ísland: „Finnst vanta aðeins kjöt á beinin“ Fótbolti Íhugar framtíðina og gæti hafa leikið sinn síðasta leik fyrir Breiðablik Fótbolti Gáfu sumarkaupum Liverpool einkunn: Aron tvistaði Isak Enski boltinn Dagskráin í dag: Mikilvægur leikur á Old Trafford Sport Hákon kom inn af bekknum og Lille snéri dæminu við Fótbolti Sjáðu þrennuna hjá Eze og öll mörkin úr enska Enski boltinn Tilþrifin: Risatroðslur og samspil Valsmanna Sport McGregor rýfur þögnina: Sá eigin dauðdaga og fann guð Sport Fleiri fréttir Sjáðu þrennuna hjá Eze og öll mörkin úr enska Gáfu sumarkaupum Liverpool einkunn: Aron tvistaði Isak Eze með þrennu í fyrsta Norður-Lundúnaslagnum Morgan Rogers með sigurmarkið úr aukaspyrnu Þarf mikið til að eyða 450 milljónum til að gera Liverpool liðið verra Stríddi „svikurunum“ í herbúðum Arsenal United-aðdáandinn ætlar að gefa „Litlu prinsessunum“ hárið sitt Cunha gat ekki kveikt á jólaljósunum vegna slyss á æfingu Wayne Rooney valdi Owen frekar en Messi Isak setti Liverpool-met sem enginn vill eiga Sjáðu Forest rasskella Liverpool, Newcastle vinna City og öll hin mörkin Guardiola fór inn í dómaraklefann eftir leik Hetja kvöldsins gæti skipt um landslið og farið með Skotum á HM Barnes var hetja Newcastle í risasigri á Manchester City „Hvort sem hlutirnir ganga vel eða illa, þá er það á mína ábyrgð“ „Mikið fjör í búningsklefanum“ „Þetta er mjög erfið staða í augnablikinu“ Crystal Palace upp í Meistaradeildarsæti Svörtu skýin safnast saman yfir Anfield eftir stórtap á heimavelli Þriðji sigur Chelsea í röð Andri Lucas setti sigurmarkið í Íslendingaslagnum Haítí búið að hringja í leikmann Sunderland fyrir HM Hægribakvarðarkrísa hjá Liverpool Sjáðu bestu mörkin og lætin sem eru í vændum í London Rak tána í hurð og missir af risaleikjum Sakna Jota en myndu aldrei nota það sem afsökun Dómanefndin ósammála um „ekki mark“ Liverpool gegn Man City Sadio Mané hafnaði Manchester United Íslendingaliðið byggir leikvang með tólf reykháfum Segir suma ekki vera tilbúna fyrir svarta súperstjörnu Sjá meira