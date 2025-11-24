Skrifa ný drög að friðaráætlun Agnar Már Másson skrifar 24. nóvember 2025 00:26 Trump hafði kallað Úkraínumenn vanþakkláta þar sem þeir voru tvístígandi um friðaráætlun Bandaríkjamanna. Nú virðast ríkin aftur tala sama máli ef marka má sameiginlega yfirlýsingu þeirra. Getty/Alex Wong Bandarískir og úkraínskir erindrekar hafa sett saman ný drög að friðaráætlun, samkvæmt yfirlýsingum þarlendra stjórnvalda. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna segir að viðræður Úkraínumanna og Bandaríkjamanna í dag hafi skilað árangri. Aftur á móti væri nokkuð í land. Sendinefndir Bandaríkjanna og Úkraínumanna funduðu í Genf í Sviss í dag um umdeildu friðaráætlunina sem Bandaríkjamenn lögðu fyrir úkraínska ráðamenn á föstudag. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagði við blaðamenn að fundur sendinefndanna hefði borið mikinn árangur. „Mjög góður dagur,“ sagði Rubio. Aftur á móti væri enn nokkuð í land. Greint er frá því í sameiginlegri yfirlýsingu bandarískra og úkraínskra stjórnvalda að erindrekar hefðu á fundi sínum í dag sett saman uppfærð drög að friðaráætlun. Bandarískir erindrekar höfðu upprunalega kynnt 28 liða friðaráætlunina fyrir ráðamönnum í Kænugarði. Evrópskir ráðamenn, ekki síst úkraínskir, voru ekki alsáttir með áætlunina þar sem tillögurnar kváðu meðal annars á um að Úkraínumenn gæfu eftir landsvæði, gengju ekki í NATO og takmörkuðu herafla sinn. Yfirlýsing forsetaembættanna gefur í skyn að eitthvað af þessu sé nú breytt: „[Báðar hliðar] ítrekuðu að hvers kyns framtíðarsamkomulag yrði að virða fullveldi Úkraínu að fullu og tryggja sjálfbæran og réttlátan frið. Í kjölfar viðræðnanna lögðu aðilar fram uppfærða og endurbætta friðaráætlun,“ segir í yfirlýsingunni. Donald Trump Bandaríkjaforseti lýsti því yfir á samfélagsmiðlum í gærkvöldi að Úkraínumenn væru vanþakklátir fyrir hjálp Bandaríkjamanna. Sérstaklega er tekið fram í yfirlýsingunni að úkraínska sendinefndin hafi ítrekað þakklæti sitt til Bandaríkjamanna „og persónulega Donalds J. Trump forseta fyrir óþreytandi viðleitni til að binda enda á stríðið og manntjónið.“ Enn fremur kemur fram að Úkraínumenn og Bandaríkjamenn hafi samþykkt að halda áfram vinnu við sameiginlegar tillögur á næstu dögum. Þeir myndu einnig vera í nánu sambandi við Evrópulön eftir því sem ferlinu vindur fram. „Endanlegar ákvarðanir samkvæmt þessum ramma verða teknar af forsetum Úkraínu og Bandaríkjanna.“ Bandaríkjaforsetinn hafði gefið Úkraínumönnum frest til fimmtudags til þess að samþykkja drögin en nú segir Rubio að Trump sé „nokkuð sáttur“ við þann árangur sem fundurinn bar. Úkraína Rússland Innrás Rússa í Úkraínu Bandaríkin Donald Trump Mest lesið Vill ekki að kjötkaupmaður tali fyrir hverfið allt Innlent Skrifa ný drög að friðaráætlun Erlent Felldu háttsettan Hezbollah-liða í sprengjuárás á Beirút Erlent Öllum í Brussel drullusama um hefndaraðgerðir Íslands Innlent Engan óraði fyrir framhaldinu Erlent Þrír fluttir með þyrlu en enginn í lífshættu eftir tvo árekstra á Norðvesturlandi Innlent Drógu Hildi aftur í land Innlent „Við hjá ZoloIceland leggjum áherslu á spilavíti“ Innlent Telja íslenskuna geta horfið með einni kynslóð Innlent Mest seldu bílar í Evrópu í nóvember Bílar Fleiri fréttir Skrifa ný drög að friðaráætlun Felldu háttsettan Hezbollah-liða í sprengjuárás á Beirút „Útvötnuð“ loftslagsályktun samþykkt eftir harðar deilur Hefur látið sérsveitarmenn FBI vernda kærustu sína Hafna kröfu Rússa um undanhald frá Dónetsk Þingmenn segja eitt en Rubio annað: Margsaga um uppruna og tilgang friðartillagnanna Andstaða eykst í Noregi gegn aðild Tuttugu og fjórir létust í árásum Ísraels þrátt fyrir vopnahlé Jafngildi uppgjöf fyrir Úkraínumenn Útskýrði næstu skref fyrir Kristrúnu og kollegum Forsetinn fyrrverandi í gæsluvarðhald af ótta við flótta Ósætti um frysta sjóði Rússa: „Witkoff þarf á geðlækni að halda“ Hættir á þingi vegna deilna við Trump Pútín tekur vel í „friðaráætlun Trumps“ „Fasistinn“ og „kommúnistinn“ grófu stríðsöxina „Annaðhvort þessir 28 liðir eða gífurlega erfiður vetur“ Skaut fimmtán skotum 25 sekúndum eftir að hann mætti Hóta að skera á flæði vopna og upplýsinga skrifi Selenskí ekki fljótt undir Drógu í land með að afnema bann við hakakrossum eftir fjölmiðlafár Svona lítur friðaráætlun Bandaríkjamanna og Rússa út Segja friðarverðlaunahafann á flótta undan „réttvísinni“ sæki hann verðlaunin Ísland sagt meðal ríkja sem mótmæla útvatnaðri ályktun COP30 Tugir látnir í flóðum í Víetnam Pras úr Fugees dæmdur í fjórtán ára fangelsi Aðgerðir í þágu jafnréttis munu jafngilda mannréttindabrotum Mynd eftir Fridu Kahlo sló met í New York Selenskí heldur ró sinni og hyggst ræða við Trump Kallar Demókrata landráðamenn og ýjar að hengingu Vilja fá Selenskí til að samþykkja „óskalista“ Pútíns Birta nærmyndir af halastjörnu úr öðru sólkerfi Sjá meira