Karólína Lea með tvær stoðsendingar í langþráðum sigri Inter Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. nóvember 2025 13:30 Karólína Lea Vilhjálmsdóttir gaf tvær stoðsendingar í sigri Internazionale í dag. Getty/Antonino Lagana Karólína Lea Vilhjálmsdóttir bjó til mörkin og Cecilía Rán Rúnarsdóttir hélt markinu hreinu þegar Internazionale vann flottan útisigur í Seríu A-deild kvenna í fótbolta í dag. Inter vann 2-0 sigur á Lazio Campo Mirko Fersini-leikvanginum í Róm en bæði mörkin komu í seinni hálfleiknum.Þetta var langþráður sigur hjá Internazionale sem hafði leikið fimm deildarleiki í röð án þess að vinna.Belgíska landsliðskonan Tessa Wullaert skoraði bæði mörkin og þau komu bæði eftir stoðsendingar frá Karólínu Leu. Fyrra markið kom á 55. mínútu og það síðara á 61. mínútu eftir stungusendingu frá íslensku landsliðskonunni.Þetta voru fyrstu tvö mörkin sem Karólína Lea kemur að í ítölsku deildinni á þessu tímabili en hún hefur skorað bæði í bikarnum og í Evrópukeppninni.Cecilía Rán stóð sig líka vel í markinu og varði sex skot frá leikmönnum Lazio í leiknum. Þetta er þriðji deildarleikurinn þar sem hún heldur markinu hreinu á þessari leiktíð.