Mikael Egill og félögum tókst ekki að stoppa toppliðið Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. desember 2025 19:00 Mikael Egill Ellertsson og félagar stríddu toppliðinu en gerðu ekki nóg til að fá stig. Getty/ Emmanuele Ciancaglini/ Internazionale endurheimti toppsætið í ítalsku deildinni af nágrönnum sínum í AC Milan með því að sækja þrjú stig til Genóa í kvöld. AC Milan náði toppsætinu með sigri í gær en Inter vann 2-1 útisigur á Genoa í dag og er aftur í efsta sæti deildarinnar. Bæði mörk Inter komu í fyrri hálfleiknum. Yann Aurel Bisseck skoraði það fyrra á sjöttu mínútu en Lautaro Martinez lagði upp það mark og skoraði síðan sjálfur á 38. mínútu. Vitinha minnkaði muninn fyrir Genoa á 68. mínútu og setti smá spennu í leikinn. Genoa-liðinu tókst ekki að jafna leikinn og sitja fyrir vikið í sextánda sæti. Íslenski landsliðsmaðurinn Mikael Egill Ellertsson var í byrjunarliði Genoa en var tekinn af velli á 89. mínútu. Hann átti ekki skot í leiknum en skapaði eitt færi fyrir félaga sinn. Ítalski boltinn