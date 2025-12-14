Íslenski landsliðsfyrirliðinn Hákon Arnar Haraldsson var á skotskónum með Lille í frönsku deildinni í dag. Það gekk mikið á í skrautlegum leik sem bauð upp á sjö mörk og fjögur rauð spjöld.
Lille missti mann af velli í fyrri hálfleik en náði að tryggja sér dramatískan sigur á lokamínútunum. Bæði lið enduðu síðan með níu menn inni á vellinum.
Hákon kom Lille í 1-0 strax á níundu mínútu en liðsfélagi hans, Nathan Ngoy, fékk síðan beint rautt spjald á 38. mínútu.
Lassine Sinayoko jafnaði metin manni fleiri á 57. mínútu en þremur mínútum síðar missti Auxerre líka mann af velli.
Chancel Mbemba varð síðan fyrir því að setja boltann í eigið mark á 66. mínútu og koma Auxerre yfir í 2-1.
Hákon var tekinn af velli ásamt Olivier Giroud á 75. mínútu og tveimur mínútum síðar náði Nabil Bentaleb að jafna metin fyrir Lille.
Soriba Diaoune skoraði síðan þremur mínútum síðar og Lille var búið að snúa leiknum sér í sag.
Lassine Sinayoko jafnaði í 3-3 á 83. mínútu með marki úr víti en Benjamin André skoraði sigurmark Lille á 86. mínútu.
Romain Perraud hjá Lille og Oussama El Azzouzi hjá Auxerre fengu svo báðir rauða spjaldið á 88. mínútu og liðin enduðu því leikinn níu á móti níu. Mörkin urðu þó ekki fleiri og Lille landaði dramatískum sigri.
Lile-mönnum tókst að komast upp í þriðja sætið með þessum frábæra endakafla sínum.
Þetta var fyrsta mark Hákons í sjö deildarleikjum eða síðan hann skoraði á móti Metz í lok október.
Hákon er nú kominn með fimm mörk og tvær stoðsendingar í fimmtán deildarleikjum.