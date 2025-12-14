Brasilísk samvinna færði Real lífsnauðsynlegan sigur Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. desember 2025 21:56 Rodrygo fagnar sigurmarki sínu fyrir Real Madrid í kvöld en myndatökumaðurinn er kominn langt inn á völlinn. Getty/ Juan Manuel Serrano Arce Real Madrid minnkaði forskot Barcelona á toppnum í fjögur stig eftir 2-1 útisigur á Deportivo Alaves í spænsku deildinni í kvöld. Þetta var lífsnauðsynlegur sigur fyrir Real sem hefur gengið illa að undanförnu og var aðeins með einn sigur í síðustu fimm deildarleikjum. Sigurinn var þó ekki mjög sannfærandi enda heimamenn bæði meira með boltann og með hærra xG. Brasilíumaðurinn Rodrygo skoraði sigurmarkið fjórtán mínútum fyrir leikslok. Landi hans Vinicius Junior átti mikinn þátt í þessu mikilvæga marki. Kylian Mbappé hafði komið Real í 1-0 á 24. mínútu eftir sendingu frá Jude Bellingham. Mbappé var þarna að skora sitt sautjánda deildarmark á leiktíðinni. Bellingham hélt að hann hefði skorað stuttu síðar en það mark var dæmt af eftir að sá enski handlék boltann áður en hann skoraði markið. Varamaðurinn Carlos Vicente jafnaði fyrir heimamenn á 69. mínútu en það tók Real Madrid aðeins sjö mínútur að komast aftur yfir. Pressan var mikil á Xabi Alonso, þjálfara Real, fyrir leikinn en þessi útisigur ætti að gefa honum smá vinnufrið. Næsti leikur er strax á miðvikudaginn á móti Talavera í bikarnum. Spænski boltinn Mest lesið Mætti til leiks berfættur og ber að ofan í snjókomunni Sport John Cena hættur að glíma Sport Salah skráði sig á spjöld sögunnar í endurkomunni í dag Enski boltinn „Ég bið Lionel Messi innilega afsökunar“ Fótbolti Segir Norðmönnum að setja hana í karlalandsliðið sitt Handbolti Katrine Lunde fékk draumaendinn sinn og þær norsku urðu heimsmeistarar Handbolti Danir og Svíar eiga í deilum um kornunga drengi Fótbolti Sjáðu sjálfsmörkin sem björguðu Arsenal og hetju Liverpool skora tvö Enski boltinn Þjálfari Orra Steins látinn fara Fótbolti Emelía valin efnilegust hjá danska toppliðinu: „Einstök gleðisprengja“ Fótbolti Fleiri fréttir Upphitun japanska fótboltamannsins er algjört augnakonfekt Brasilísk samvinna færði Real lífsnauðsynlegan sigur Henderson heiðraði minningu Jota eftir fyrsta markið sitt í fjögur ár Brjálaðist og sendi dómarann á sjúkrahús Emelía valin efnilegust hjá danska toppliðinu: „Einstök gleðisprengja“ Mikael Egill og félögum tókst ekki að stoppa toppliðið Calvert-Lewin jafnaði fyrir Leeds í lokin Hákon fann skotskóna í fyrsta sinn síðan í október „Gott fyrir svæðið, félagið og stuðningsmennina“ Sunderland vann nágrannaslaginn fyrir norðan Glódís fékk hvíld og leiðir liðið bráðum út á nýjan heimavöll Danir og Svíar eiga í deilum um kornunga drengi Haaland með tvennu í öruggum útisigri City Sangaré og Hudson-Odoi hrelltu Tottenham Eigendur Juventus vildu ekki selja og nú þurfa leikmenn að sanna sig Þjálfari Orra Steins látinn fara Sjáðu sjálfsmörkin sem björguðu Arsenal og hetju Liverpool skora tvö David Silva: Ég var sá fyrsti sem Beckham vildi fá til Inter Miami Salah skráði sig á spjöld sögunnar í endurkomunni í dag „Ég bið Lionel Messi innilega afsökunar“ „Stundum þarf maður heppni“ Tvö sjálfsmörk færðu Arsenal fimm stiga forkost á toppnum Tómas Bent og félagar með sex stiga forystu á toppnum „Verstu 48 klukkustundirnar“ síðan að hann kom til Chelsea Evrópumeistararnir í vandræðum með botnliðið Raphinha reddaði málunum fyrir Börsunga Brynjólfur með langþráð mark Fulham vann í markaleik á Turf Moor Ian Rush lagður inn á sjúkrahús Viktor Bjarki skoraði enn eitt markið Sjá meira