Isak setti Liverpool-met sem enginn vill eiga

Arne Slot knattspyrnustjóri Liverpool ákvað að byrja með Alexander Isak, dýrasta leikmann í sögu félagsins, í leiknum á móti Nottingham Forest á Anfield í gær en það er óhætt að segja að það hafi sprungið í andlitið á honum. Þessi tilraun átti að blása lífi í liðið hans Slot sem hefur átt í erfiðleikum með að koma ferli framherjans á Anfield loksins af stað.
Liverpool steinlá 3-0 í leiknum og Isak setti met sem enginn vill eiga. Hann varð fyrsti leikmaðurinn í sögu Liverpool í ensku úrvalsdeildinni sem tapar fjórum fyrstu byrjunarliðsleikjum sínum í búningi Liverpool.
Isak, sem var keyptur á 127 milljónir punda frá Newcastle, hefur nú spilað í 321 mínútu í ensku úrvalsdeildinni án þess að skora en hefur reyndar gefið eina stoðsendingu.
Á þessum rúmu þrjú hundruð mínútum hefur hann aðeins náð sjö skotum og þar af bara einu þeirra á markið. Hræðileg tölfræði fyrir dýrasta framherjann í sögu ensku úrvalsdeildarinnar.
Phil McNulty hjá breska ríkisútvarpinu var einn af mörgum sem hafa gagnrýnt frammistöðu Svíans í leiknum.
„Isak bauð upp frammistöðu sem hlýtur að teljast ein sú slakasta sem sést hefur á Anfield á síðustu árum, þar sem oft ríkti þögn á meðal stuðningsmanna Liverpool sem horfðu í vantrú á meistarana hrynja enn og aftur,“ skrifaði Phil McNulty.
„Isak snerti boltann varla, skapaði enga hættu og var í raun heppinn að fá að vera inni á í 67 mínútur áður en Federico Chiesa kom loks inn á fyrir hann. Hann var þó ekki sá eini sem var slakur á þessum síðdegi þar sem aðeins Mohamed Salah sýndi einhverja ógn á meðan þeir sem voru í kringum hann hurfu sporlaust,“ skrifaði McNulty.
„Gæðamunurinn frá síðasta tímabili, þegar Liverpool tryggði sér titilinn, er meira en áhyggjuefni fyrir Slot, sem hefur ekki fundið svör við hinum mörgu vandamálum liðsins. Að halda því fram að þeir geti varið titilinn núna er fjarlægur draumur. Jafnvel skiptingar hans báru keim af örvæntingu eins og þegar framherjinn Hugo Ekitike kom inn á völlinn eftir 54 mínútur fyrir varnarmanninn Ibrahima Konate,“ skrifaði McNulty.
„Stuðningsmenn Liverpool mögluðu en snerust ekki gegn liði sínu. Það var þó ekki aðeins þetta tap, heldur hversu afleitt það var, sem mun auka þrýstinginn á Slot að finna út hvernig hann getur fengið þetta dýrkeypta en afkastalitla lið til að sýna að minnsta kosti eitthvað af sínum réttu hliðum,“ skrifaði McNulty.
