Aðeins stuðningsmenn annars liðsins mega mæta á stórleikinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. nóvember 2025 06:31 Viktor Bjarki Daðason fær vonandi að spila stórleikinn í dag. EPA/Liselotte Sabroe Það er stórleikur í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag þar sem Viktor Bjarki Daðason og félagar í FCK Kaupmannahöfn taka á móti nágrönnum sínum í Bröndby. Þetta verður væntanlega sögulegur leikur hjá þessum hatrömmu nágrönnum því að öllu óbreyttu verður þetta í síðasta sinn sem stuðningsmenn gestaliðsins eru ekki velkomnir á þennan nágrannaslag. Danski nágrannaslagurinn milli FC Kaupmannahafnar og Bröndby IF er án efa stærsti viðburðurinn í danskri knattspyrnu. Síðasta árið hafa viðburðirnir verið skugginn af sjálfum sér þar sem stuðningsmönnum gestaliðsins hefur verið bannað að mæta á leiki gegn erkifjendunum vegna vaxandi óeirða milli hópa í stuðningsmannahópum félaganna. 20 spillere er udtaget til truppen til søndagens Derby i Parken mod Brøndby IF 👇🏼Husk at alle FCK-fans opfordres til at samles på Øster Alle kl. 10.00 og tage imod spillerne, når de ankommer ad Øster Alle fra Trianglen #fcklive #sldk https://t.co/PjIZcNwMgy— F.C. København (@FCKobenhavn) November 22, 2025 Í dag í Parken verður það einnig raunin því aðeins stuðningsmenn FCK verða viðstaddir en það er vonandi í allra síðasta sinn sem stuðningsmenn FCK og Brøndby geta ekki verið viðstaddir á sama leikvangi. Þetta staðfestir Claus Thomsen, forstjóri dönsku deildarinnar, í samtali við TV 2 Sport. „Almennt séð óskum við þess hjá dönsku deildinni að á öllum leikjum í danskri knattspyrnu geti verið áhorfendur frá báðum liðum og ákvörðunin er nú sú að þannig skuli það vera árið 2026. Þá afnemum við fyrirmælin um að félögin megi ekki hafa stuðningsmenn gestaliðsins á nágrannaslögum í Kaupmannahöfn,“ sagði Claus Thomsen. Bannið stendur því enn en þrír síðustu nágrannaslagir Kaupmannahafnarliðanna hafa farið rólega fram án stuðningsmanna gestaliðsins. 𝐅𝐨𝐫 𝐤𝐥𝐮𝐛𝐛𝐞𝐧 𝐨𝐠 𝐛𝐲𝐞𝐧.#fcklive #sldk pic.twitter.com/isNB2WywVR— F.C. København (@FCKobenhavn) November 22, 2025 Væntanlegur er nýr lagapakki hjá dönsku ríkisstjórninni sem gefur félögum og lögreglu betri skilyrði í baráttunni gegn fótboltabullum. „Það er ekki hægt að spila næsta nágrannaslag fyrr en í fyrsta lagi í úrslitakeppninni, sem hefst í mars, þannig að bakgrunnurinn fyrir tímasetningu ákvörðunarinnar er að á þeim tímapunkti verður nýi lagapakkinn kominn á sinn stað,“ sagði Thomsen. „Við vitum ekki enn nákvæmlega hvað verður samþykkt á danska þinginu, en við gerum til dæmis ráð fyrir að andlitsgreining verði komin á sinn stað þegar næsti nágrannaslagur verður spilaður árið 2026. Það verður einn af mörgum þáttum í lagapakka sem gerir það að verkum að við stöndum á alveg nýjum grunni,“ sagði Thomsen. Andlitsgreiningin hjálpar lögreglu að finna fótboltabullurnar og koma þeim af svæðinu áður en þær ná að skapa vandræði. Viktor Bjarki Daðason og Rúnar Alex Rúnarsson eru báðir í leikmannahóp FCK í leiknum sem hefst klukkan 11.00 að íslenskum tíma. Danski boltinn Mest lesið Guardiola fór inn í dómaraklefann eftir leik Enski boltinn Stólarnir litu út eins og NBA-stjörnurnar í Space Jam-myndinni Körfubolti Gömul hetja Argentínu ekki sammála að Messi-liðið sé besta landslið sögunnar Fótbolti Gömlu United-mennirnir með stoðsendingar þegar Napoli fór á toppinn Fótbolti Gísli Þorgeir framlengir til 2030: „Ótrúlega mikilvægur hluti af liðinu okkar“ Handbolti Valur - Grindavík 87-80 | Valur vann framlengdan toppslag á Hlíðarenda Körfubolti Njarðvíkurkonur björguðu sér í lokin Körfubolti Stelpurnar okkar á HM með flottan sigur í farteskinu Handbolti Heimir Hallgrímsson og Eyjólfur Sverrisson spá báðir vítakeppni Íslenski boltinn Dagskráin: Barist um Norður London, NFL-sunnudagur og kvennakarfa Sport Fleiri fréttir Aðeins stuðningsmenn annars liðsins mega mæta á stórleikinn Gömul hetja Argentínu ekki sammála að Messi-liðið sé besta landslið sögunnar Guardiola fór inn í dómaraklefann eftir leik Gömlu United-mennirnir með stoðsendingar þegar Napoli fór á toppinn Hetja kvöldsins gæti skipt um landslið og farið með Skotum á HM Barnes var hetja Newcastle í risasigri á Manchester City Albert byrjaði á bekknum og Fiorentina komst ekki upp úr botnsætinu Stefán Ingi með tvö mörk og er í baráttu um gullskóinn „Hvort sem hlutirnir ganga vel eða illa, þá er það á mína ábyrgð“ „Mikið fjör í búningsklefanum“ „Þetta er mjög erfið staða í augnablikinu“ Börsungar með stórsigur í fyrsta leik á nýja Nývangi Crystal Palace upp í Meistaradeildarsæti Svörtu skýin safnast saman yfir Anfield eftir stórtap á heimavelli Endurkoma kom Bayern aftur á sigurbraut Íslendingaliðið í vondum málum Hafrún skoraði í jafntefli Sigur skaut liði Ingibjargar upp um þrjú sæti Eiður enn að skora mörk: „Gjöfin sem heldur áfram að gefa“ Þriðji sigur Chelsea í röð Skoskir stuðningsmenn ollu jarðskjálfta Mark Elíasar dugði ekki til að bjarga liðinu frá falli Andri Lucas setti sigurmarkið í Íslendingaslagnum Aron í góðum málum á miðjunni en algjör hörmung hjá Jóhanni Haítí búið að hringja í leikmann Sunderland fyrir HM Víkingar fá ungan og spennandi kantmann Hægribakvarðarkrísa hjá Liverpool Snýr aftur eftir 26 mánuði Sjáðu bestu mörkin og lætin sem eru í vændum í London Rak tána í hurð og missir af risaleikjum Sjá meira