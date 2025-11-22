Gömlu United-mennirnir með stoðsendingar þegar Napoli fór á toppinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 22. nóvember 2025 21:41 David Neres fagnar öðru marka sinna með þeim Rasmus Höjlund og Scott McTominay. Getty/Ivan Romano Napoli stökk upp í toppsæti ítölsku Seríu A-deildarinnar eftir 3-1 sigur á Atalanta í kvöld. Öll þrjú mörk Napoli-liðsins komu í fyrri hálfleiknum. Eftir þennan sigur er Napoli með 25 stig eða einu stigi meira en Internazionale, Roma og Bologna sem eru öll með 24 stig. Inter og Roma eiga eftir að spila leik sinn í þessari umferð og geta því bæði komist á toppinn. Napoli náði aðeins í eitt stig í tveimur síðustu leikjum sínum fyrir landsleikjahlé en gerði vel í kvöld. David Neres skoraði tvívegis í fyrri hálfleiknum en Noa Lang var með þriðja markið. Gömlu Manchester United-mennirnir Rasmus Höjlund og Scott McTominay lögðu upp mörkin fyrir Neres sem er 28 ára Brasilíumaður. Gianluca Scamacca minnkaði muninn í 3-1 á 52. mínútu en nær komast Atalanta ekki. Ítalski boltinn Mest lesið Svörtu skýin safnast saman yfir Anfield eftir stórtap á heimavelli Enski boltinn Stelpurnar okkar á HM með flottan sigur í farteskinu Handbolti „Þetta er mjög erfið staða í augnablikinu“ Enski boltinn Íslandsmeistari í fimm ára keppnisbann Sport Eiður enn að skora mörk: „Gjöfin sem heldur áfram að gefa“ Fótbolti Þjálfun eða ekki? | Guðmundur kominn heim og íhugar næstu skref Handbolti Gísli Þorgeir framlengir til 2030: „Ótrúlega mikilvægur hluti af liðinu okkar“ Handbolti Barnes var hetja Newcastle í risasigri á Manchester City Enski boltinn Sænska landsliðið fordæmt fyrir að auglýsa megrunarlyf Sport „Ég ætla að brjóta á honum andlitið“ Sport Fleiri fréttir Gömul hetja Argentínu ekki sammála að Messi-liðið sé besta landslið sögunnar Guardiola fór inn í dómaraklefann eftir leik Gömlu United-mennirnir með stoðsendingar þegar Napoli fór á toppinn Hetja kvöldsins gæti skipt um landslið og farið með Skotum á HM Barnes var hetja Newcastle í risasigri á Manchester City Albert byrjaði á bekknum og Fiorentina komst ekki upp úr botnsætinu Stefán Ingi með tvö mörk og er í baráttu um gullskóinn „Hvort sem hlutirnir ganga vel eða illa, þá er það á mína ábyrgð“ „Mikið fjör í búningsklefanum“ „Þetta er mjög erfið staða í augnablikinu“ Börsungar með stórsigur í fyrsta leik á nýja Nývangi Crystal Palace upp í Meistaradeildarsæti Svörtu skýin safnast saman yfir Anfield eftir stórtap á heimavelli Endurkoma kom Bayern aftur á sigurbraut Íslendingaliðið í vondum málum Hafrún skoraði í jafntefli Sigur skaut liði Ingibjargar upp um þrjú sæti Eiður enn að skora mörk: „Gjöfin sem heldur áfram að gefa“ Þriðji sigur Chelsea í röð Skoskir stuðningsmenn ollu jarðskjálfta Mark Elíasar dugði ekki til að bjarga liðinu frá falli Andri Lucas setti sigurmarkið í Íslendingaslagnum Aron í góðum málum á miðjunni en algjör hörmung hjá Jóhanni Haítí búið að hringja í leikmann Sunderland fyrir HM Víkingar fá ungan og spennandi kantmann Hægribakvarðarkrísa hjá Liverpool Snýr aftur eftir 26 mánuði Sjáðu bestu mörkin og lætin sem eru í vændum í London Rak tána í hurð og missir af risaleikjum Liði Di María afhentur nýr titill að því er virðist upp úr þurru Sjá meira