Leik- og söngkonan Katrín Halldóra Sigurðardóttir heldur til Tenerife í þrjár vikur eftir áramót eftir að hafa lýst því yfir að hún færi þangað aldrei aftur. Í þetta sinn er það þó í faglegum erindum.
Katrín Halldóra virtist hafa snert viðkvæma taug í íslensku þjóðinni þegar hún lýsti yfir í hlaðvarpi í upphafi árs að Tenerife væri hræðilegasti staður á jörðu. Hún sagðist ekki munu bíða þess bætur að hafa farið þangað yfir páskana 2022 og að hún ætli þangað aldrei framar. Viðbrögðin keyrðu um þverbak og ljóst var að aðdáendum eyjunnar fögru hér á landi blöskraði.
Meðal þeirra sem tjáðu sig var Birgir Olgeirsson upplýsingafulltrúi flugfélagsins Play sem sagði félagið hafa boðið henni á fleiri áfangastaði svo hún geti lagt mat sitt á þá. Þá lögðu Egill Helgason og Óttar Proppé einnig orð í belg ásamt fjölda annarra.
Í viðtali í Bakaríinu á Bylgjunni í morgun kom það til tals að í fyrsta sinn á ferlinum sé Katrín Halldóra ekki fastráðin í leikhúsi yfir jólavertíðina. Hún sé því frjáls eins og fuglinn, eins og hún orðar það, og segist stefna á utanlandsferðir. Nánar tiltekið sé hún á leiðinni til Tenerife eftir áramót.
„Reyndar verð ég á mínum besta stað Tenerife í janúar og febrúar. Ég er að fara í tökur þar á grínþætti sem heitir Ljúfa líf. Þetta er svona næsta sem ég er að fara að gera eftir áramót að leika fulla konu á Tenerife,“ segir hún og kemur þáttastjórnendum hressilega á óvart.
„Ég held að þetta sé einhverjar fimm eða sex tökur allt í allt þarna úti. Ætli ég verði ekki þarna í svona þrjár vikur eða eitthvað. Ég verð orðin bara eins og brúna leðurtaskan þegar ég kem heim,“ segir hún þá.
Katrín komst ekki hjá því að minnast á fárið sem ummæli hennar umeyjuna sköpuðu síðasta vetur.
„Ég var bara orðinn einhver föðurlandssvikari á einni nóttu. Þetta var svo leiðinlegt í alla staði en líka svo fyndið. Ég fór í eitthvað hlaðvarp og var að segja frá því hvað ég hefði spilað illa út úr einhverri ferð og segi í gríni að þetta sé versti staður sem ég hef komið á. Svo er því bara slegið upp í einhverjar fyrirsagnir: „Katrín Halldóra segir Tenerife versta stað á jörðu,““ segir hún og hlær.