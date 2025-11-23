Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Eze með þrennu í fyrsta Norður-Lundúnaslagnum

Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar
Eberechi Eze hlóð í þrennu.
Eberechi Eze hlóð í þrennu. Vísir/Getty

Arsenal vann öruggan 4-1 sigur er liðið tók á móti erkifjendum sínum í Tottenham í stórleik helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni í kvöld.

Heimamenn voru miklu mun líklegri til afreka frá fyrstu mínútu, en áttu þó í örlitlum erfiðleikum með að brótja vörn Tottenham á baka aftur framan af leik.

Það tókst þó loksins á 36. mínútu þegar Leandro Trossard kom boltanum í netið áður en Eberechi Eze tvöfaldaði forystu heimamanna fimm mínútum síðar.

Staðan því 2-0 þegar flautað var til hálfleiks.

Síðari hálfleikur var svo ekki nema um 37 sekúndna gamall þegar Eze var aftur á ferðinni og bætti þriðja marki heimamanna við.

Gestirnir í Tottenham náðu að minnka muninn á 55. mínútu þegar brasilíski framherjinn Richarlison lyfti boltanum yfir David Raya í marki Arsenal af löngu færi.

Heimamenn létu það þó ekki á sig fá og Eberechi Eze fullkomnaði þrennu sína tæpum stundarfjórðungi fyrir leikslok og þar við sat.

Nær komust gestirnir þó ekki og niðurstaðan varð að lokum öruggur 4-1 sigur Arsenal.

