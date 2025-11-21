Rak tána í hurð og missir af risaleikjum Sindri Sverrisson skrifar 21. nóvember 2025 13:45 Cole Palmer þarf enn að bíða eftir að geta aftur tekið fagnið sitt fyrir heimsmeistara Chelsea. Getty/Darren Walsh Tímabilið hjá Chelsea-manninum Cole Palmer heldur áfram að vera hreinasta martröð því hann verður áfram frá keppni eftir að hafa tábrotnað heima hjá sér. Enski landsliðsmaðurinn rak tá á vinstri fæti í hurð þannig að hún brotnaði en frá þessu greindi Enzo Maresca, stjóri Chelsea, á blaðamannafundi í dag. Til stóð að Palmer myndi snúa aftur til æfinga með aðalliði Chelsea í þessari viku, eftir tveggja mánaða fjarveru vegna nárameiðsla, en nú er ljóst að hann verður áfram frá keppni. Samkvæmt Maresca mun Palmer missa af hið minnsta næstu þremur leikjum Chelsea; leiknum við Burnley í hádeginu á morgun, við Barcelona í Meistaradeild Evrópu á þriðjudaginn og svo öðrum stórleik gegn Arsenal eftir rúma viku. Við miklu var búist af Palmer í vetur en vegna meiðsla hefur hann aðeins spilað þrjá deildarleiki á þessari leiktíð. Síðasti leikur hans var gegn Manchester United 20. september þar sem hann fór meiddur af velli og síðan þá hefur hann misst af öllum leikjum Chelsea og enska landsliðsins sem nú er komið inn á HM næsta sumar. Enski boltinn Mest lesið Heimir varaði McClaren við því að hann myndi ekki endast í tvo mánuði Fótbolti Hneykslaði marga með því að æfa með barnið á bakinu Sport „Hlustið á leikmennina“ Handbolti Íslendingaliðið byggir leikvang með tólf reykháfum Enski boltinn Sadio Mané hafnaði Manchester United Enski boltinn Dómanefndin ósammála um „ekki mark“ Liverpool gegn Man City Enski boltinn Ætlar að búa til gleðikokteil á skrifstofu HSÍ Handbolti Veikindi í landsliðshópnum: „Þær segja að þetta sé mér að kenna“ Handbolti Svíar og Danir fagna: „Nánast fullkominn dráttur“ Fótbolti McTominay hoppaði hærra en Ronaldo Fótbolti Fleiri fréttir Sjáðu bestu mörkin og lætin sem eru í vændum í London Rak tána í hurð og missir af risaleikjum Sakna Jota en myndu aldrei nota það sem afsökun Dómanefndin ósammála um „ekki mark“ Liverpool gegn Man City Sadio Mané hafnaði Manchester United Íslendingaliðið byggir leikvang með tólf reykháfum Segir suma ekki vera tilbúna fyrir svarta súperstjörnu Mo Salah hefur ekki verið bestur í Afríku í sjö ár „Það verður eitthvað kaos í Fantasy-samfélaginu“ Óttast að Gabriel verði frá fram á næsta ár Orðaður við Liverpool og með 65 milljóna punda riftunarákvæði í janúar Sesko úr leik fram í desember Liverpool-stjarnan grét í leikslok Lofar að fara sparlega með Isak Hjammi með mikla reynslu: „Kannski ekkert sérstakt í tuttugu tilraunum“ Stefnir Manchester United vegna „kynferðislegs og líkamlegs ofbeldis“ Fantasýn: Bara nítján stigum frá toppnum á Íslandi Segir Liverpool „fá ekkert“ út úr því að nota Mo Salah svona Fyrrum United-maður sakaður um að hrækja á stuðningsmenn Úlfarnir komnir með nýjan þjálfara „Ráðafólk fótboltans verður að hlusta á áhyggjur kvenna“ Yfirmaður dómara segir það rétt að dæma markið af Liverpool Aftur brotist inn til Sterling en núna var hann heima „Menn beita öllum brögðum“ Er framherji Brentford óvænt að banka á landsliðsdyrnar hjá Brasilíu? Nagelsmann um Wirtz: Liðsfélagarnir í Liverpool gætu nú aðeins hjálpað honum Kaldasta fagnið í bransanum orðið að vörumerki Liverpool kvartar í dómarasamtökunum „Algjört bull“ eða „rétt ákvörðun“? Mætti sínu gamla liði í fyrsta sinn og skoraði tvö sjálfsmörk Sjá meira