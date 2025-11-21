Enski boltinn

Sadio Mané hafnaði Manchester United

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Sadio Mané fagnar einu marka sinna fyrir Liverpool.
Sadio Mané fagnar einu marka sinna fyrir Liverpool. Getty/Michael Regan

Sadio Mané hefur sagt frá því að hann hafi hafnað því að fara til Manchester United ári áður en hann samdi við Liverpool vegna þess að hann var ekki sannfærður um fullyrðingar knattspyrnustjórans Louis van Gaal um að hann myndi spila nógu mikið í liði með þá Wayne Rooney, Robin van Persie og Ángel Di María innan borðs.

Senegalski framherjinn Mané, sem ræddi málið í hlaðvarpinu Rio Ferdinand Presents, sagði frá því að hann hefði átt í viðræðum við þáverandi stjóra United, Van Gaal, sumarið 2015 þegar hann var hjá Southampton.

Valdi Liverpool

Mané hafnaði að lokum United og gekk til liðs við Liverpool fyrir 36 milljónir punda (47 milljónir dala) tólf mánuðum síðar, þar sem hann átti þátt í að leiða lið Jurgen Klopp til sigurs í Meistaradeildinni og ensku úrvalsdeildinni.

En þessi 33 ára leikmaður, sem nú spilar við hlið Cristiano Ronaldo hjá sádiarabíska úrvalsdeildarliðinu Al Nassr, sagðist ekki hafa verið tilbúinn að fara til United þegar Van Gaal reyndi að sannfæra hann um að hann myndi fá spiltíma á Old Trafford.

„Manchester United hringdi í mig á þeim tíma,“ sagði Mané. „Ég var að tala við Van Gaal á þeim tíma. Rooney var þar. Og Di María var þar. Og... og [Memphis] Depay var þar. Þegar þeim tókst ekki að fá mig keyptu þeir [Anthony] Martial,“ sagði Mané.

Ég vil að þú komir til Manchester United

„Van Gaal hringdi í mig og sagði: ‚Mané, hvað segirðu gott? Hvað ertu að gera?‘ Hann sagði: ‚Ég vil að þú komir til Manchester United.““

„Ég sagði: ‚Í alvöru?‘ Hann sagði: ‚Já.‘ Ég sagði: „Allt í lagi. Ég er að tala við umboðsmanninn minn núna.““

„[Van Gaal sagði] ‚Við sjáum hvað er best, því ég veit að þú ert góður leikmaður og þú getur hjálpað liðinu, og við getum líka hjálpað þér að verða betri leikmaður.‘“

Mané hafði áhyggjur af spilatíma og var ekki sannfærður eftir svör hollenska stjórans.

„Ég var ekki sannfærður um útskýringar hans. Ég talaði við þjálfarann, en hann sagði mér að ég myndi spila ef ég væri góður; ef ekki...“

„En á þeim tíma var ég ekki tilbúinn, get ég sagt. Ég var ungur. Ég þurfti enn á einhverjum að halda til að hjálpa mér meira. Og eitt eða tvö ár í viðbót til að verða það sem ég vildi verða,“ sagði Mané.

Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið