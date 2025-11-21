Sadio Mané hafnaði Manchester United Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 21. nóvember 2025 08:31 Sadio Mané fagnar einu marka sinna fyrir Liverpool. Getty/Michael Regan Sadio Mané hefur sagt frá því að hann hafi hafnað því að fara til Manchester United ári áður en hann samdi við Liverpool vegna þess að hann var ekki sannfærður um fullyrðingar knattspyrnustjórans Louis van Gaal um að hann myndi spila nógu mikið í liði með þá Wayne Rooney, Robin van Persie og Ángel Di María innan borðs. Senegalski framherjinn Mané, sem ræddi málið í hlaðvarpinu Rio Ferdinand Presents, sagði frá því að hann hefði átt í viðræðum við þáverandi stjóra United, Van Gaal, sumarið 2015 þegar hann var hjá Southampton. Valdi Liverpool Mané hafnaði að lokum United og gekk til liðs við Liverpool fyrir 36 milljónir punda (47 milljónir dala) tólf mánuðum síðar, þar sem hann átti þátt í að leiða lið Jurgen Klopp til sigurs í Meistaradeildinni og ensku úrvalsdeildinni. En þessi 33 ára leikmaður, sem nú spilar við hlið Cristiano Ronaldo hjá sádiarabíska úrvalsdeildarliðinu Al Nassr, sagðist ekki hafa verið tilbúinn að fara til United þegar Van Gaal reyndi að sannfæra hann um að hann myndi fá spiltíma á Old Trafford. „Manchester United hringdi í mig á þeim tíma,“ sagði Mané. „Ég var að tala við Van Gaal á þeim tíma. Rooney var þar. Og Di María var þar. Og... og [Memphis] Depay var þar. Þegar þeim tókst ekki að fá mig keyptu þeir [Anthony] Martial,“ sagði Mané. Ég vil að þú komir til Manchester United „Van Gaal hringdi í mig og sagði: ‚Mané, hvað segirðu gott? Hvað ertu að gera?‘ Hann sagði: ‚Ég vil að þú komir til Manchester United.““ „Ég sagði: ‚Í alvöru?‘ Hann sagði: ‚Já.‘ Ég sagði: „Allt í lagi. Ég er að tala við umboðsmanninn minn núna.““ „[Van Gaal sagði] ‚Við sjáum hvað er best, því ég veit að þú ert góður leikmaður og þú getur hjálpað liðinu, og við getum líka hjálpað þér að verða betri leikmaður.‘“ Mané hafði áhyggjur af spilatíma og var ekki sannfærður eftir svör hollenska stjórans. „Ég var ekki sannfærður um útskýringar hans. Ég talaði við þjálfarann, en hann sagði mér að ég myndi spila ef ég væri góður; ef ekki...“ „En á þeim tíma var ég ekki tilbúinn, get ég sagt. Ég var ungur. Ég þurfti enn á einhverjum að halda til að hjálpa mér meira. Og eitt eða tvö ár í viðbót til að verða það sem ég vildi verða,“ sagði Mané. ☎️ "Van Gaal called me... I was not convinced!"⚪️ "I had a meeting with Tottenham and I was more convinced that Man United!"Sadio Mane reveals he rejected a chance to join #MUFC and #THFC before joining #LFC! 😲Watch the full interview on @RioMeets now! 📺 pic.twitter.com/TZUaYCY6nQ— talkSPORT (@talkSPORT) November 20, 2025 Enski boltinn Mest lesið Hneykslaði marga með því að æfa með barnið á bakinu Sport „Hlustið á leikmennina“ Handbolti Íslendingaliðið byggir leikvang með tólf reykháfum Enski boltinn Veikindi í landsliðshópnum: „Þær segja að þetta sé mér að kenna“ Handbolti Sadio Mané hafnaði Manchester United Enski boltinn Þjálfari Ísaks sagði liðinu að halda kjafti fram að jólafríi Fótbolti Segir suma ekki vera tilbúna fyrir svarta súperstjörnu Enski boltinn „Við vorum teknir í bólinu“ Körfubolti Ætlar að búa til gleðikokteil á skrifstofu HSÍ Handbolti Nývaknaður úr dái en verður fyrirliði gegn Íslandi Körfubolti Fleiri fréttir Sadio Mané hafnaði Manchester United Íslendingaliðið byggir leikvang með tólf reykháfum Segir suma ekki vera tilbúna fyrir svarta súperstjörnu Mo Salah hefur ekki verið bestur í Afríku í sjö ár „Það verður eitthvað kaos í Fantasy-samfélaginu“ Óttast að Gabriel verði frá fram á næsta ár Orðaður við Liverpool og með 65 milljóna punda riftunarákvæði í janúar Sesko úr leik fram í desember Liverpool-stjarnan grét í leikslok Lofar að fara sparlega með Isak Hjammi með mikla reynslu: „Kannski ekkert sérstakt í tuttugu tilraunum“ Stefnir Manchester United vegna „kynferðislegs og líkamlegs ofbeldis“ Fantasýn: Bara nítján stigum frá toppnum á Íslandi Segir Liverpool „fá ekkert“ út úr því að nota Mo Salah svona Fyrrum United-maður sakaður um að hrækja á stuðningsmenn Úlfarnir komnir með nýjan þjálfara „Ráðafólk fótboltans verður að hlusta á áhyggjur kvenna“ Yfirmaður dómara segir það rétt að dæma markið af Liverpool Aftur brotist inn til Sterling en núna var hann heima „Menn beita öllum brögðum“ Er framherji Brentford óvænt að banka á landsliðsdyrnar hjá Brasilíu? Nagelsmann um Wirtz: Liðsfélagarnir í Liverpool gætu nú aðeins hjálpað honum Kaldasta fagnið í bransanum orðið að vörumerki Liverpool kvartar í dómarasamtökunum „Algjört bull“ eða „rétt ákvörðun“? Mætti sínu gamla liði í fyrsta sinn og skoraði tvö sjálfsmörk Hjörvar sagði González fá símtal: „Ef það gerist þá verður það frábært“ Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Rooney og Schmeichel fundu til með Liverpool: „Þetta er slæm ákvörðun“ Fjögur mörk, varið víti og Villa upp í sjöunda sætið Sjá meira