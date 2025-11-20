Hilda Jana Gísladóttir, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar, gefur ekki kost á sér aftur til oddvita Samfylkingar. Hún tók nýlega við sem samskiptastjóri Sjúkrahússins á Akureyri og segir í svari til Akureyri.net að hún ætli að einbeita sér að því.
Hilda Jana hefur setið í bæjarstjórn á Akureyri í átta ár og leitt lista Samfylkingar í tvennum kosningum. Frétt Akureyri.net.
Ekki hefur verið greint frá því hvernig verður valið á lista fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar sem eru í maí á næsta ári.
Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir, oddviti Vinstri grænna á Akureyri, tilkynnti í gær að hún vildi áfram leiða lista flokksins og Heimir Örn Árnason, oddviti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri, tilkynnti í vikunni að hann gefi kost á sér til að leiða listann áfram.