Lífið

Játaði sig sigraða: „Mér fannst það al­gjört tabú áður“

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Elenora er hægt og rólega að finna gleðina á ný. 
Elenora er hægt og rólega að finna gleðina á ný.  Instagram

„Ég byrjaði þetta ár á ábyggilega versta stað sem ég hef nokkurn tíma verið á í lífinu,“ skrifar Elenora Rós Georgesdóttir, bakari og metsölubókarhöfundur, í einlægri færslu á Instagram. Þrátt fyrir erfiðleikana segir hún að reynslan hafi verið falleg og markað upphafið að því sem framundan er.

Elenora var aðeins fjórtán ára þegar hún fékk sitt fyrsta launaða starf í bakaríi og hefur ekki litið til baka síðan. Í byrjun árs 2023 flutti hún til London þar sem hún hóf störf í heimsþekktu bakaríi, Buns from home. 

Í færslunni segir Elenora frá því að hún hafi í lok síðasta árs þurft að segja tímabundið upp draumastarfinu sínu eftir erfiðar fréttir og mikið áfall. Streita og kulnun höfðu tekið sinn toll og hún varð bæði líkamlega og andlega uppgefin.

„Ég kom heim í mömmuhús til Íslands og játaði mig sigraða,“ skrifar hún. Þá ákvað hún í fyrsta sinn að þiggja þunglyndislyf, sem hún segir að hafi gjörbreytt lífi hennar.

 „Mér fannst það algjört tabú áður.“

Hún lýsir því hvernig hún hafi árum saman leitað sér hjálpar hjá sálfræðingum, stundað hreyfingu, jóga og ýmis sjálfshjálparnámskeið. Þrátt fyrir mikla sjálfsvinnu fór hún aftur í kulnun. 

„Ég fór í massífa stranga sjálfsvinnu og þurfti mikið að kyngja egóinu í lok síðasta árs. Ég lofaði mér hins vegar að enda aldrei aftur á þessum stað og snúa blaðinu við algjörlega,“ segir hún

Aldrei afrekað jafn lítið

Elenora er aftur til London þar sem hún segir að hún hafi smám saman fundið gleðina á ný, notið lífsins með sínum nánustu og unnið að markmiðum sem hún hafði hingað til sett til hliðar.

„Þetta er búið að vera allskonar upp og niður en vá hvað þetta ár hefur kennt mér mikið og lyft mér mikið upp. Ég tók algjört skref til baka þetta ár, hef aldrei afrekað jafn lítið, þénað jafn lítið eða ferðast jafn lítið,“ segir hún.

„Það eina sem skipti mig máli var að finna ljósið í augunum á mér aftur og vera betri einstaklingur fyrir mig og fólkið mitt.“

Elenora lýsir einnig áþreifanlegum líkamlegum einkennum sem hún varð vör við á verstu tímum kulnunarinnar: „Ég var orðin alltof grönn, þrútin og bólgin, farin að missa hárið og fleira.“

Hún lýsir þakklæti sínu til ástvina fyrir ómetanlegan stuðning og hvetur fólk til að setja sjálft sig í fyrsta sæti, jafnvel þegar það er erfitt.

„Að taka skref aftur á bak var besta skrefið fram á við,“ skrifar hún og minnir á mikilvægi þess að sýna hvert öðru góðvild. „Verum góð við hvert annað, því við vitum aldrei hvað næsti maður er að ganga í gegnum.“

Heilsa Bakarí England Samfélagsmiðlar

Tengdar fréttir

Lúxus heitt súkkulaði með kanilkeim og súkkulaðirjóma

Elenora Rós Georgesdottir bakari deildi girnilegri uppskrift af heitu súkkulaði fyrir jólin. Uppskriftin er sannköllluð lúxus útgáfa þar sem hún inniheldur kanill, bismark, möndlur, og salt karamella. Jól í bolla!



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.