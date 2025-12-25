Lífið

Krist­mundur Axel tók við af Bubba

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Hressir fyrir utan Litla Hraun.
Tónlistarmaðurinn Kristmundur Axel tróð upp á Litla hruani á aðfangadag. Hann tók við af Bubba Morthens sem hefur til lengri tíma séð um tónlistarhaldið.

Hópur sjálfboðaliða frá Afstöðu heimsótti Litla hraun á aðfangadag og hélt þar jólastund. Þar tók Kristmundur Axel lagið fyrir fullsetnum sal.

Bubbi Morthens hefur alla jafna haldið tónleika á Litla Hrauni á aðfangadag frá 1982 en líkt og mbl greindi frá hefur Bubbi ákveðið að segja það gott. Hann segist vera að eldast og skrokkurinn ekki eins meðfærilegur.

Í tilkynningu frá Afstöðu segjast þau vona að Kristmundur Axel taki að sér hlutverk Bubba og haldi áfram að skapa slíka jólastundir á næstu árum. 

„Framkoma hans að þessu sinni tókst afar vel og jólaandinn sveif yfir Litla Hrauni þar sem allir lögðu sitt af mörkum til að halda uppi hlýlegri jólastemningu.“

