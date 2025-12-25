Kristmundur Axel tók við af Bubba Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 25. desember 2025 12:54 Hressir fyrir utan Litla Hraun. Aðsend Tónlistarmaðurinn Kristmundur Axel tróð upp á Litla hruani á aðfangadag. Hann tók við af Bubba Morthens sem hefur til lengri tíma séð um tónlistarhaldið. Hópur sjálfboðaliða frá Afstöðu heimsótti Litla hraun á aðfangadag og hélt þar jólastund. Þar tók Kristmundur Axel lagið fyrir fullsetnum sal. Bubbi Morthens hefur alla jafna haldið tónleika á Litla Hrauni á aðfangadag frá 1982 en líkt og mbl greindi frá hefur Bubbi ákveðið að segja það gott. Hann segist vera að eldast og skrokkurinn ekki eins meðfærilegur. Í tilkynningu frá Afstöðu segjast þau vona að Kristmundur Axel taki að sér hlutverk Bubba og haldi áfram að skapa slíka jólastundir á næstu árum. „Framkoma hans að þessu sinni tókst afar vel og jólaandinn sveif yfir Litla Hrauni þar sem allir lögðu sitt af mörkum til að halda uppi hlýlegri jólastemningu.“ Jól Fangelsismál Mest lesið „Fyrri kona mannsins míns er með Parkinson, ekki ég“ Áskorun Jólagjafir íslenskra vinnustaða Lífið Óléttan uppgötvaðist þremur dögum fyrir byrjun skólans Menning Þessi smurðu mest á reikning Jommunnar Lífið Einhverfir kaþólikkar um allan heim heita Þorlákur Lífið Michelle Trachtenberg er látin Lífið Missti höndina viku fyrir sextán ára afmælisdaginn Lífið Fréttamenn gæða sér á skötu í gegnum árin Lífið Kristmundur Axel tók við af Bubba Lífið Laufey á landinu Lífið Fleiri fréttir Kristmundur Axel tók við af Bubba Jólagjafir íslenskra vinnustaða Deildar meiningar um lyktina: „Þetta er byrjendaskata“ Fréttamenn gæða sér á skötu í gegnum árin Laufey á landinu Þar sem vinsælustu lög landsins verða til Þessi smurðu mest á reikning Jommunnar Einhverfir kaþólikkar um allan heim heita Þorlákur Cooper bað móðurina um hönd Hadid „Mér finnst gaman að láta sjokkera mig“ Brúðkaup ársins 2025 Heitt í hamsi hjá gestum á „helvíti á jörðu“ í Breiðholti Chris Rea hefur ekið heim um jólin í síðasta skipti Saga jarðaði alla við borðið Vísa ásökunum Skinner um kosningasvindl á bug Kimmel ávarpar bresku þjóðina: Frábært ár fyrir fasisma „Ég hugsa til þín á hverjum einasta degi“ Stjörnulífið: Óskar tíkunum gleðilegra jóla Veikindi eyðilögðu líka stóru stund Manúelu Hefur misst vini og kunningja vegna skoðana sinna Leitin á Svínafellsjökli sem hefur enn ekki skilað árangri Krakkatía vikunnar: Ísskápastríð, Eivör og Grafarvogur „Við byrjuðum að hlusta á jólalög í júlí“ Frægir fundu ástina 2025 Íslenska stelpan sem gerðist mormóni Fréttatía vikunnar: Rob Reiner, Dóra Björt og fullir unglingar 500 Esjuferðir á árinu: „Sumir hrista bara hausinn og lygna augunum“ Útgefandi Walliams lætur hann róa Fáklæddir barþjónar þegar Regnboginn opnaði í Bíó Paradís Þriðja stigs krabbameinið það besta sem kom fyrir hann Sjá meira