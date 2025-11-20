Kom Haítí á HM án þess að hafa nokkurn tímann komið til landsins

Haítí er komið í fyrsta sinn á heimsmeistaramót karla í meira en hálfa öld. Það gerði liðið þrátt fyrir mjög sérstaka þjálfun.
Haítí tryggði sér sæti á HM næsta sumar með 2-0 sigri á Níkaragva á þriðjudag. Það ótrúlega við þetta er að franski þjálfari liðsins, Sebastien Migne, hefur enn ekki heimsótt eyjuna vegna viðvarandi ólgu.
Haítí, sem neyðist til að spila leiki sína 800 kílómetra í burtu í Curaçao, lagði lokahönd á óvænta undankeppni þar sem liðið vann C-riðil fyrir ofan sigurstranglegri lið Hondúras og Kosta Ríka.
Þetta verður í fyrsta sinn í 52 ár sem Haítí tekur þátt í heimsmeistaramóti, en fyrri þátttaka þeirra var á HM 1974 í Vestur-Þýskalandi.
Ferðamönnum er ráðlagt að ferðast ekki til Haítí, þar sem ofbeldi og borgaraleg ólga hefur verið algeng síðan jarðskjálftinn mikli varð árið 2010.
Leikmannahópurinn, undir forystu Jean-Ricner Bellegarde, miðjumanns Wolves, er eingöngu skipaður leikmönnum sem spila erlendis. Hann er fæddur í Frakklandi.
„Það er ómögulegt að heimsækja landið því það er of hættulegt,“ sagði Migne við franska tímaritið France Football. „Ég bý venjulega í löndunum þar sem ég vinn, en ég get það ekki hér. Það er ekki lengur lent með millilandaflugi þar,“ sagði Migne.
Landsliðið vonast til að bæta við sig framherjanum Wilson Isidor frá Sunderland, sem er í góðu formi.
„Ég myndi vilja setja mér það markmið að fara á HM, það verður alltaf draumur,“ sagði Isidor við franska íþróttadagblaðið L'Equipe.
„Ég hef tvo möguleika: Frakkland og Haítí. Haítí hefur þegar haft samband við mig, en ég hef ekki tekið ákvörðun enn þá. Ég einbeiti mér að félagsliðinu mínu í augnablikinu. Í franska landsliðinu þekki ég strákana, ég hef spilað með þeim og á móti þeim,“ sagði Isidor.