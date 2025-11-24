Kenzen með 5 af topp 20 vörunum á Óskar appinu Kenzen 24. nóvember 2025 08:35 Kósy hettupeysa frá íslenska merkinu Kenzen gæti orðið ein vinsælasta jólagjöfin í ár því hún er sannarlega á óskalista margra Íslenska vörumerkið Kenzen hefur notið mikilla vinsælda undanfarin tvö ár og heldur áfram að vaxa. Kenzen á fimm vörur á Topp 20 lista íslenska gjafaforritsins Óskars yfir vinsælustu gjafirnar. „Við erum mjög þakklát og afar stolt að sjá merkið eiga 5 af 20 vinsælustu vörunum á Óskar,“ segja þau Lana Björk Kristinsdóttir og Mikael Ársælsson, eigendur Kenzen en á listanum eru tvær tegundir af buxum og þrjár kozy-peysur. „Það sýnir okkur hversu eftirsóttar vörurnar eru. Það má segja að Kenzen sé vinsælasta jólagjöfin í ár," segja þau. Nýjar vörur væntanlegar Kenzen hefur á stuttum tíma fest sig í sessi fyrir skapandi markaðssetningu og vandaðar vörur. Merkið selur lífsstílsfatnað, æfingafatnað, aukahluti, baðsloppa og á næstu dögum bætast í vörulínuna gallabuxur, dúnjakki, snyrtitaska og glæsileg loð-hliðartaska. „Það hefur verið ótrúlega gaman að fylgjast með þessum mikla vexti. Eftir Singles day er búið að vera brjálað að gera hjá okkur og við bíðum spennt eftir að sjá hvað Black Friday helgin og jólavertíðin ber í skauti sér.“ Einfaldara að deila óskalistanum Forritið Óskar hefur sjálft notið mikillar útbreiðslu hér á landi, enda einfaldar það gjafakaup til muna. Notendur setja inn óskalista, deila þeim áfram og síðan geta vinir eða fjölskylda tekið frá gjafir án þess að viðkomandi sjái hvaða hlutir voru valdir. Jólavertíðin er hafin af fullum krafti og allt bendir til þess að árið verði afar spennandi hjá Kenzen. Jól Tíska og hönnun Heilsa Mest lesið Þakklát að hafa prófað alls konar hluti Tíska og hönnun Hjúkrunarfræðingurinn sem gerðist kúabóndi Lífið Ójöfn verkaskipting: Ég er útkeyrð og hef engan áhuga á kynlífi Lífið Hulunni svipt af nýjum Íþróttaálfi Lífið Þegar Dorrit var forsetafrú Lífið Kenzen með 5 af topp 20 vörunum á Óskar appinu Lífið samstarf „Ég var búinn að syrgja þetta líf“ Lífið Nýsloppin við vinstra vókið þegar það hægra mætti Lífið Helgi snýr heim: „Laus við leiðindin sem bjuggu þetta til“ Menning Íslenskir kórar sungu í Kristjánsborgarhallarkirkju Lífið Fleiri fréttir Kenzen með 5 af topp 20 vörunum á Óskar appinu Fjörðurinn, húsið og leyndarmálin Græjaðu gjafalistann á góðum prís Snjallt pöntunarkerfi á hádegismat sparar vinnu, tíma og kostnað Ný vefverslun Slippfélagsins er paradís fyrir myndlistafólk Höfundar lesa í beinni í kvöld BRASA er nýr og glæsilegur veitingastaður í hjarta Kópavogs Birgitta Haukdal áritaði bækur í Smáralind Mannlega hlið fjármálanna kjörnuð í bókinni Sálfræði peninganna Eru geimverur meðal okkar? Tilbrigði við sannleika Myndaveisla: Klikkuð stemning í Eldhúspartýi FM957 Partyland fagnar tveggja ára afmæli með 20% afslætti alla vikuna Fyrsti íslenskumælandi bóndabærinn slær í gegn Einar Már, Sunna Dís og Sigrún Eldjárn lesa upp í kvöld Knútur vann graskerskeppni FM957 og Fjarðarkaupa Fegurðin og fjölbreytnin í krulluðu hári Nanna Rögnvaldar og Hallgrímur Helga lesa í kvöld Sól, borg, skíði og flug á einum stað Alvöru kósýkvöld með frábærum afsláttum, gleði og góðri stemningu Góð tannheilsa er hluti af hamingju og heilsu Kvefið gengur hraðar yfir með ColdZyme® Vetrartískan er mætt í Boozt með kósýheit Nýir réttir Serrano aðgengilegir í LifeTrack appinu Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis Jr. lifna við í Hörpu „Við eigum meira blóð en blóðbankinn!“ Flytja alla Springsteen slagarana í Hörpu Frábær árangur í meðferðarstarfi Kalklitir og Slippfélagið mála framtíðina saman Hárolía, vinur eða óvinur hársins? Sjá meira