Mannlega hlið fjármálanna kjörnuð í bókinni Sálfræði peninganna Sögur útgáfa 20. nóvember 2025 08:41 Georg Lúðvíksson og Kristrún Tinna Gunnarsdóttir þýddu bókina The Psychology of Money yfir á íslensku. Þau segjast bæði vera yfir meðallagi miklir fjármálanördar. Bókin fangi mannlegu hliðina á peningum. Georg Lúðvíksson, frumkvöðull og stofnandi Meniga og Spesíu, hefur brennandi áhuga á því hvernig fólk hugsar um og hegðar sér með peninga. Hann kolféll fyrir bókinni The Psychology of Money eftir bandaríska rithöfundinn Morgan Housel fyrir fimm árum sem hann segir fanga mannlega hlið fjármála. Georg þýddi bókina á íslensku ásamt eiginkonu sinni Kristrúnu Tinnu Gunnarsdóttur hagfræðingi sem hefur starfað í fjármálageiranum í tæpa tvo áratugi en þau segjast bæði vera yfir meðallagi miklir fjármálanördar. Bók Housel fékk heitið Sálfræði peninganna í þýðingu Georgs og Kristrúnar og kom nýlega út hjá Sögum útgáfu. Mannleg hlið fjármála „Ég heillaðist strax af þessari bók. Hér er á ferðinni ein besta bók um fjármál sem komið hefur út á þessari öld. Hún fjallar ekki um hvernig á að sigra markaðinn eða verða ríkur á einni nóttu heldur um hegðun, viðhorf og sjálfsþekkingu og hvernig við getum tekið upplýstari ákvarðanir um peninga og lífið,“ segir Georg. Kennsla og flestar bækur um fjármál fjalla að hans sögn um fjármálin eins og raungrein. „Fólk er vant því að í fjármálakennslu sé alltaf hægt að reikna sig að réttri niðurstöðu. Sú hlið skiptir auðvitað máli en hin hliðin, þessi mannlega, er í raun mikilvægari fyrir fjárhagslega heilsu og fjármálahegðun venjulegs fólks í daglegu lífi og þar er ekkert eitt rétt svar því við erum öll ólík. Það eru allskonar tilfinningar og upplifanir sem lita fjárhagshegðun, okkar, drauma og væntingar,“ segir Georg. Það er tilfinningahliðin á peningum sem er oftast ástæða þess að fólk missir fótanna í fjármálum. Peningahegðun fólks er flóknari en mann gæti órað fyrir - sem gerir þetta svo áhugavert. Eitthvað sem einhverju okkar finnst rökrétt hegðun finnst öðrum galið. Þarna hefur fjárhagslegt uppeldi áhrif, sjálfsmynd okkar og samanburður við annað fólk sem oft tengist peningum,“ útskýrir Georg. Hvenær er nóg nóg? Bókin samanstendur af nítján sjálfstæðum köflum, hver með sína „lexíu“ um fjármál og mannlega hegðun. Hún er full af áhugaverðum sögum og dæmum sem tengja efnið við raunveruleikann. Georg nefnir kaflann Aldrei nóg sem dæmi. „Í þeim kafla er fjallað um tilhneigingu okkar til að færa markið alltaf lengra og upplifa þannig aldrei að við eigum nóg af peningum. Það er vandamál því það er erfitt að vera hamingjusamur ef þú ert stöðugt að færa markið, sama hversu vel gengur því í einföldu máli er hamingjan munurinn á væntingum og raunveruleika. Í kaflanum er sögð saga um tvo rithöfunda í veislu hjá milljarðamæringi, þar sem þeir ræða um að þeir muni aldrei eignast álíka auð og gestgjafinn. Þá segir annar þeirra; en ég á þó eitt sem hann mun aldrei eignast, nóg. Í þessu eina orði, nóg, felst mikil speki. Þessi lexía á sérstaklega vel við í hátekjulöndum eins og á Íslandi þar sem flest neysla snýst ekki um að mæta grunnþörfum heldur félagslegan samanburð.“ segir Georg. Stjórn á eigin tíma ómetanleg Annar kafli í bókinni sem Georg nefnir sem dæmi fjallar um að horfa á fjárhagslegt frelsi sem ávinning af sparnaði. „Þar er fólk hvatt til að spara meira en ekki endilega fyrir einhverju ákveðnu eins og stærra heimili eða flottari bíl, heldur frítíma. Verðmætasta ávöxtun sparnaðar er frelsið til að ráðstafa eigin tíma, að geta til dæmis valið starf sem er skemmtilegt en borgar ekki mest, að geta tekið sér hlé frá vinnu eða átt möguleika á að eyða meiri tíma með fjölskyldunni, vinum eða í áhugamál,“ útskýrir Georg. Annar kafli fjallar um tengslin milli áhættu og ávöxtunar, en það þarf að hafa taugar til að þola sveiflur og óvissu markaðarins í von um betri ávöxtun. „Höfundurinn setur það í skemmtilegan búning og gefur fólki hugmyndir og tól um hvernig hægt er að nálgast þessa hluti. Bókin er engin töfralausn en hún er bráðskemmtileg og eykur sjálfsskilning og það er fyrsta skrefið til að skilja af hverju maður er eins og maður er, og þá er mögulega hægt að breyta hegðun í kjölfarið til hins betra. Þessi bók er til dæmis frábær gjöf fyrir ungt fólk sem er að læra á lífið.“ Þýðingin varð hjartans mál Þýðingarvinnan var samvinnuverkefni hjónanna og má segja að þau hafi ráðist í verkefnið af hugsjón. „Okkur langaði báðum að koma þessari bók betur á framfæri við Íslendinga því við erum svo sannfærð um að hún gagnist flestum sem hana lesa. Enska útgáfan er að einhverju leyti þekkt innan fjármálabransans en ekki jafn mikið utan hans og við trúm því að íslensk útgáfa geri bókina aðgengilegri þeim sem mögulega fá mest út úr lestrinum. Þetta er frumraun okkar beggja í þýðingum en við vönduðum okkur mikið, skiptumst á að þýða og stundum þurftum við að finna sérstaka nálgun á íslensku. Við erum mjög ánægð með útkomuna, þetta er bók sem allir geta lesið og það þarf enga fjármálamenntun til að skilja hana. Ég mútaði syni mínum sem þá var rúmlega tvítugur til að lesa hana og honum fannst hún frábær,“ segir Georg. 