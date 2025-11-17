Sesko úr leik fram í desember Sindri Sverrisson skrifar 17. nóvember 2025 18:32 Benjamin Sesko meiddist í leiknum gegn Tottenham, fyrir landsleikjahléið sem nú stendur yfir. Getty/Catherine Ivill Slóvenski framherjinn Benjamin Sesko verður ekki með Manchester United í næstu leikjum vegna meiðsla. Hann slapp þó við alvarleg meiðsli. Samkvæmt frétt Sky Sports í dag er búist við því að Sesko verði frá keppni í mesta lagi í einn mánuð, eftir að hann meiddist í hné í leiknum gegn Tottenham fyrir landsleikjahléið. Sesko varð að fara meiddur af velli á 88. mínútu, eftir að hafa komið inn á sem varamaður hálftíma fyrr, og voru United-menn manni færri í lokin af þeim sökum en náðu þó 2-2 jafntefli. Hinn 22 ára gamli Sesko kom til United frá RB Leipzig í sumar fyrir 73,7 milljónir punda en hefur ekki alveg náð að stimpla sig inn. Sérfræðingar Sunnudagsmessunnar sögðu að svo virtist sem hann glímdi við mikinn skort á sjálfstrausti. Næsti leikur United er á mánudagskvöldið eftir viku, þegar liðið tekur á móti Everton. Sesko missti hins vegar af 2-0 tapi Slóvena á heimavelli á laugardaginn og verður að sjálfsögðu ekki heldur með á morgun þegar þeir sækja Svía heim í síðasta leik sínum í undankeppni HM. Sá leikur snýst aðeins um það hvort liðanna endar í 3. sæti B-riðils þar sem Sviss og Kósovó enda ofar. Enski boltinn Mest lesið Var eins svalur og þú býst við hjá manni frá Íslandi Fótbolti Robbie Keane syngjandi glaður, þökk sé Heimi og strákunum hans Fótbolti Heimir hylltur og beðinn afsökunar á Twitter Fótbolti Sagði fögnuð Norðmanna „aumkunarverðan“ Fótbolti Sendi Bellingham tóninn: Verður að sætta sig við og virða ákvarðanir mínar Fótbolti Þungavigtin: Jói Kalli á Tene níu dögum fyrir bikarúrslitaleik Fótbolti Liðsfélagi Fanneyjar máluð öll í gulli Fótbolti Atli Viðar segir Vöndu ekki réttu manneskjuna til að leiða KSÍ inn í framtíðina Íslenski boltinn Vonast til að Barcelona geti stöðvað sigurgöngu Lyon Fótbolti Kristófer Acox sendir knattspyrnudeild Vals pillu Fótbolti Fleiri fréttir Sesko úr leik fram í desember Liverpool-stjarnan grét í leikslok Lofar að fara sparlega með Isak Hjammi með mikla reynslu: „Kannski ekkert sérstakt í tuttugu tilraunum“ Stefnir Manchester United vegna „kynferðislegs og líkamlegs ofbeldis“ Fantasýn: Bara nítján stigum frá toppnum á Íslandi Segir Liverpool „fá ekkert“ út úr því að nota Mo Salah svona Fyrrum United-maður sakaður um að hrækja á stuðningsmenn Úlfarnir komnir með nýjan þjálfara „Ráðafólk fótboltans verður að hlusta á áhyggjur kvenna“ Yfirmaður dómara segir það rétt að dæma markið af Liverpool Aftur brotist inn til Sterling en núna var hann heima „Menn beita öllum brögðum“ Er framherji Brentford óvænt að banka á landsliðsdyrnar hjá Brasilíu? Nagelsmann um Wirtz: Liðsfélagarnir í Liverpool gætu nú aðeins hjálpað honum Kaldasta fagnið í bransanum orðið að vörumerki Liverpool kvartar í dómarasamtökunum „Algjört bull“ eða „rétt ákvörðun“? Mætti sínu gamla liði í fyrsta sinn og skoraði tvö sjálfsmörk Hjörvar sagði González fá símtal: „Ef það gerist þá verður það frábært“ Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Rooney og Schmeichel fundu til með Liverpool: „Þetta er slæm ákvörðun“ Fjögur mörk, varið víti og Villa upp í sjöunda sætið Öruggur sigur City Færðu auglýsingaskiltin til að trufla löng innköst Arsenal Sjáðu alla dramatíkina og mörkin í enska í gær Sanngjarn heimasigur Tveir í röð hjá West Ham og þægilegt hjá Everton Dramatík í uppbótartíma Amorim fannst vanta hugrekki til að klára leikinn Sjá meira