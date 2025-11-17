HM-hátíð á Ráðhústorginu í Osló í dag Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 17. nóvember 2025 08:46 Erling Braut Haaland fagnar sigri Norðmanna í Mílanó í gær. Getty/Image Photo Norðmenn tryggðu sig endanlega inn á heimsmeistaramótið í fótbolta með sigri á Ítölum á útivelli. Þetta verður fyrsta stórmót karlalandsliðsins síðan 2000 og fyrsta heimsmeistaramótið síðan 1998. Í tilefni af þessum árangri ætlar norska knattspyrnusambandið ásamt Oslóarborg að bjóða til hátíðar á Ráðhústorginu í Osló í dag. „Það verður örugglega góð stemning. Ég vona að margir komi og taki á móti okkur,“ sagði Martin Ødegaard, fyrirliði norska liðsins, sem gat ekki spilað vegna meiðsla en fylgdi landsliðinu í þessu verkefni. „Nú býst ég við að sjá fullt af fólki á Ráðhústorginu á morgun,“ sagði Erling Haaland sem seinkar för sinni til Englands til að fagna með sínu fólki í dag. Norðmenn unnu alla átta leiki sína í riðlinum og Haaland skoraði sextán mörk í þeim eða tvö mörk að meðaltali í leik. „Allt karlalandsliðið og NFF vilja þakka norsku þjóðinni fyrir stuðninginn og gefa eitthvað til baka. Í samvinnu við borgina höfum við komið á fót góðri dagskrá með stuttum fyrirvara. Þetta viltu ekki missa af,“ sagði Karl-Petter Løken, framkvæmdastjóri norska knattspyrnusambandsins, við NRK. Hátíðin hefst klukkan 17.45 að norskum tíma eða klukkan 16.45 að íslenskum tíma. Noregur HM 2026 í fótbolta Mest lesið Var eins svalur og þú býst við hjá manni frá Íslandi Fótbolti Heimir hylltur og beðinn afsökunar á Twitter Fótbolti Robbie Keane syngjandi glaður, þökk sé Heimi og strákunum hans Fótbolti Sendi Bellingham tóninn: Verður að sætta sig við og virða ákvarðanir mínar Fótbolti Kristófer Acox sendir knattspyrnudeild Vals pillu Fótbolti „Hefði alltaf valið Gylfa Sig í þetta verkefni“ Fótbolti NFL-leikmaður skotinn á Manhattan Sport Þungavigtin: Jói Kalli á Tene níu dögum fyrir bikarúrslitaleik Fótbolti Atli Viðar segir Vöndu ekki réttu manneskjuna til að leiða KSÍ inn í framtíðina Íslenski boltinn „Þetta er svekkjandi og mun svíða í langan tíma“ Sport Fleiri fréttir Robbie Keane syngjandi glaður, þökk sé Heimi og strákunum hans HM-hátíð á Ráðhústorginu í Osló í dag Var eins svalur og þú býst við hjá manni frá Íslandi Sendi Bellingham tóninn: Verður að sætta sig við og virða ákvarðanir mínar Dagskráin í dag: Þjóðverjar og Bónus extra Heimir hylltur og beðinn afsökunar á Twitter „Hefði alltaf valið Gylfa Sig í þetta verkefni“ Kristófer Acox sendir knattspyrnudeild Vals pillu Fullkomin undankeppni hjá Noregi Reynslumiklar Valskonur kveðja „Vilt einhvern veginn ekki gera neitt“ Guðlaugur Victor: Æðri máttarvöld sem segja að við séum ekki tilbúnir „Úkraína er ekki betra fótboltalið en við í dag“ Lárus gafst upp og hætti að horfa: „Þeir hentu þeim leik“ Arnar: Ég laug aðeins að strákunum í sumar Óvænt lið Íslands: Hörður, Brynjólfur og Jón Dagur inn Fanneyju skipt út til heiðurs, Elísa lagði upp og Rosengård reddaði sér Hafrún Rakel hetja Bröndby Samningi Caulkers við Stjörnuna rift Erfið byrjun hjá Cecilíu og Karólínu Leiðin á HM: Arnar fer ekki að ljúga núna Heimir með Íra í HM-umspil eftir ótrúlega dramatík Haaland þakklátur mömmu sinni Úkraína - Ísland 2-0 | Krömdu aftur hjörtu Íslendinga Malinovskyi vonar að Albert eigi ekki sinn besta dag 200 gegn 18 þúsund „Það verða breytingar“ Heimir fékk tilboð: „Pabbi vill ekki vera þar sem stuðningsmenn vilja hann ekki“ „Að fara frá heimahögunum og í borg óttans“ Rebrov: Karakterinn lykilatriði Sjá meira