Guðlaugur Victor: Æðri máttarvöld sem segja að við séum ekki tilbúnir
Árni Jóhannsson skrifar
16. nóvember 2025 19:34

Ukraine v Iceland - FIFA World Cup 2026 Qualifier
WARSAW, POLAND - NOVEMBER 16: Victor Palsson of Iceland during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Ukraine and Iceland at The Marshall Jozef Pilludski's Municipal Stadium on November 16, 2025 in Warsaw, Poland. (Photo by Sebastian Frej/Getty Images)
Vísir / Getty

Guðlaugur Viktor Pálsson var sjáanlega svekktur en gat sett tilfinningar sínar í orð eftir grátlegt tap gegn Úkraínu í kvöld. Leikurinn var upp á að komast í umspil um sæti á HM í Norður Ameríku næsta sumar.

Leikurinn endaði 2-0 en Íslandi dugði jafntefli til að komast áfram.

„Já já, það er alveg hægt. Þetta er ótrúlega svekkjandi og það eru miklar tilfinningar í gangi hjá okkur öllum inn í klefa. Við erum mjög sárir og mjög svekktir", sagði Guðlaugur þegar hann var spurður hvort hann gæti lýst tilfinningum sínum af Vali Pál Eiríkssyni í Varsjá.

Hann fór yfir það hve sárt það var að Ísland hafi fengið á sig mark á 83. mínútu eftir að okkar menn hafi verið mjög þéttir í sínum varnarleik.

Hann var svo beðinn um að leggja mat á því hvaða næstu skref væru hjá liðinu.

„Framtíðin er mjög björt hjá þessu liði. Þetta lið mun klárlega fara á stórmót í framtíðinni. Strákarnir sem eru í þessum hóp eru ótrúlega efnilegir, það er frábær þjálfari og það er frábært utanumhalda á liðinu. Það eru einhver æðri máttarvöld hérna sem eru að segja að við séum ekki akkúrat tilbúnir núna. Ég treysti því og trúi að það verði í framtíðinni."

Hægt er að hlusta á allt viðtalið hér að neðan:

Klippa: Guðlaugur Victor eftir leikinn við Úkraínu

Landslið karla í fótbolta
HM 2026 í fótbolta

Tengdar fréttir

Úkraína - Ísland 2-0 | Krömdu aftur hjörtu Íslendinga
Annað árið í röð náðu Úkraínumenn að slökkva vonir Íslands um að komast á stórmót í fótbolta karla, með 2-0 sigri í afar spennandi slag liðanna í Varsjá í dag í lokaumferð undankeppni HM.
16. nóvember 2025 12:15

„Úkraína er ekki betra fótboltalið en við í dag"
Sverrir Ingi Ingason hafði í nógu að snúast í vörn Íslands gegn Úkraínu í úrslitaleiknum um sæti í HM-umspili. Íslendingar töpuðu, 2-0, og Sverrir segir erfitt að kyngja niðurstöðunni.
16. nóvember 2025 19:18

Einkunnir Íslands: Sverrir bestur í grátlegu tapi
Ísland tapaði 2-0 gegn Úkraínu í baráttunni um að komast í HM-umspilið í mars á næsta ári. Sverrir Ingi Ingason reyndist besti leikmaður liðsins en ljóst er að HM draumurinn er úti.
16. nóvember 2025 19:09