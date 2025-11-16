Malinovskyi vonar að Albert eigi ekki sinn besta dag

Ruslan Malinovskyi er klár í slaginn með Úkraínu fyrir leik dagsins við Ísland. Það eru ekki frábærar fréttir fyrir Ísland, en hann er að stíga upp úr meiðslum, hvíldi gegn Frökkum og vonast til að Úkraínumenn endurtaki leikinn frá 5-3 sigrinum í Laugardal í október.
Malinovskyi skoraði tvö frábær mörk í leiknum í Laugardal þar sem Ísland lauk báðum hálfleikjum agalega. Staðan var 1-1 á 44. mínútu en 3-1 fyrir Úkraínu í hálfleik. Ísland sýndi karakter og jafnaði 3-3 en tvö mörk á 85. og 88. mínútu innsigluðu 5-3 útisigur Úkraínumanna.
Malinovskyi þekkir vel að vinna íslenska liðið og er að mæta því í fjórða sinn í dag, eftir þrjá sigra af þremur hingað til.
„Mér líður frábærlega. Þetta er í fjórða skipti sem ég mæti Íslandi. Við berum virðingu fyrir þeim. Ég spilaði með Alberti og spila núna með Mikael Agli. Við vitum hversu sterkt lið þetta er. Við sáum það í Reykjavík. Þetta verður erfiður leikur,“ segir Malinovskyi sem er samherji Mikaels Egils Ellertssonar hjá Genoa en lék áður með Alberti Guðmundssyni þar.
Hafa þarf sérstakar gætur á Alberti sem skoraði gegn Úkraínu í síðasta mánuði og einnig í umspilsleik við liðið fyrir EM, þar sem Úkraína vann.
„Hann hefur skipt sköpum í síðustu leikjum. Hann hefur skorað þrjú mörk gegn okkur. Hann er frábær leikmaður og frábær persóna. Ég þekki hann vel. Ég vona okkar vegna að hann verði ekki upp á sitt besta. Ég óska honum betra gengis hjá Fiorentina,“ segir Malinovskyi og hlær.
Leikurinn verður ekki einfaldur að sögn úkraínska reynsluboltans.
„Lykillinn er að við séum þéttir og samheldnir. Spilum alla þætti leiksins vel, bæði sóknarlega og varnarlega. Við þurfum að passa okkur á föstu leikatriðunum. Þeir skoruðu eftir fast leikatriði gegn Aserbaísjan. Þeir eiga leikmenn sem eru sterkir líkamlega og við þurfum að passa okkur á því,“ segir Malinovskyi.
Viðtalið má sjá í spilaranum.
Leikur Íslands og Úkraínu er klukkan 17:00 í dag og verður sýndur beint, í opinni dagskrá, á Sýn Sport.
Hákon Arnar Haraldsson fyrirliði er klár í slaginn fyrir úrslitastund íslenska landsliðsins í fótbolta gegn Úkraínu á morgun. Hann er bjartsýnn fyrir leikinn og segir að þetta séu leikirnir sem leikmenn vilja spila.
Leiðin á HM heldur áfram í Varsjá þar sem Ísland spilar hreinan úrslitaleik við Úkraínu um umspilssæti á HM 2026 á morgun. Pólskur landsliðsmarkvörður og fyrrum þjálfari Kjartans Henry koma við sögu.
Arnar Gunnlaugsson býr sig undir afar krefjandi leik Íslands gegn Úkraínu á morgun, um að komast í HM-umspilið í fótbolta. Hann segir alla sína lærisveina klára í slaginn og að liðið þurfi að sýna betri varnarleik en í Aserbaísjan á fimmtudaginn.
Landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlaugsson og fyrirliðinn Hákon Arnar Haraldsson sátu fyrir svörum á blaðamannafundi KSÍ í Varsjá í dag, í beinni útsendingu á Vísi, fyrir úrslitaleikinn við Úkraínu um sæti í HM-umspilinu.
Meðlimir Tólfunnar, stuðningssveitar íslensku fótboltalandsliðanna, mættu til Varsjár í nótt og ætla að láta í sér heyra á úrslitaleik Íslands og Úkraínu á morgun um sæti í HM-umspilinu.
Strákarnir okkar í karlalandsliðinu í fótbolta munu æfa á pólska hervellinum, heimavelli Legía Varsjá, í pólsku borginni seinni partinn í dag. Þeir lentu í gær eftir skrautlegan ferðadag, í það minnsta fyrir ferðafélaga þeirra.