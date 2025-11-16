Dagskráin í dag: Úrslitastund í Varsjá Árni Jóhannsson skrifar 16. nóvember 2025 06:02 Vonandi ná strákarnir okkar að fagna í dag. vísir/Anton Hún er stappfull dagskráin hjá Sýn Sport í dag sunnudaginn 16. nóvember. Flestra augu verða líkleag á leik Úkraínu og Íslands en þar ræðst hvor þjóðin fer í umspil um farseðil á HM ´26 í Norður Ameríku. SÝN Sport Klukkan 16:30 hefst upphitun fyrir leik Íslands gegn Úkraínu sem fram fer í Varsjá í Póllandi. Leikurinn sjálfur hefst klukkan 17:00 og verður hann gerður upp að leik loknum. SÝN Sport 2 NFL deildin á heima á SÝN Sport 2 í dag.14:30 Dolphins - Commanders17:55 Bills - Buccaneers23:05 Broncos - Chiefs SÝN Sport 3 NFL Red Zone hefst kl. 17:55 og er langt fram á kvöld. SÝN Sport 4 06:30 DP World Tour Championship, Dubai18:00 The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican SÝN Sport Viaplay Þar verða nokkrir áhugaverðir leiki í undankeppni HM ´26 en úrslitastund nálgast hjá fleirum en okkur Íslendingum.13:50 Ungverjaland - Írland16:50 Aserbaísjan - Frakkland19:35 Ítalía - Noregur23:05 Wild - Knights í NHL deildinni rekur svo lestina hjá okkur. HM 2026 í fótbolta NFL Íshokkí Golf Mest lesið Þungavigtin: Jói Kalli á Tene níu dögum fyrir bikarúrslitaleik Fótbolti Vonast til að Barcelona geti stöðvað sigurgöngu Lyon Fótbolti Arsenal að missa menn í meiðsli Fótbolti Fyrsti þjálfarinn í NBA fokinn Körfubolti Atli Viðar segir Vöndu ekki réttu manneskjuna til að leiða KSÍ inn í framtíðina Íslenski boltinn Hvernig umspil færi Ísland í? Fótbolti Skotar og Danir spila úrslitaleik um farseðil á HM Sport Jón Axel gat ekki komið í veg fyrir tap Körfubolti Þungavigtin: Mike hefur miklar áhyggjur af því að KR falli í körfunni Körfubolti Vigdís Lilja á skotskónum Fótbolti Fleiri fréttir Arsenal að missa menn í meiðsli Vigdís Lilja á skotskónum Hákon: Þú vilt spila þessa leiki Spánn og Austurríki við það að komast á HM ´26 Åge Hareide glímir við sjúkdóm Leiðin á HM: Sögulegar sættir í Varsjá Arna og Sædís spiluðu í sigri Våleranga „Eggert kominn með stóra brosið og allir glaðir“ Belgar í brasi og þurfa að bíða eftir HM-sæti Svona var fundur Arnars fyrir „dramatík í níutíu mínútur“ Bökuðu botnliðið í miðjum slag við Blika Tólfan boðar til partýs í Varsjá Jói Kalli hættur fjölskyldunnar vegna og Fannar tekur við Lofar að fara sparlega með Isak Skrautlegur ferðadagur Hefði hætt ef Eriksen hefði ekki lifað af FCK-strákarnir tryggðu Íslandi sigur Veðbankar telja mun líklegra að Ísland falli úr leik Leikmenn dýrki Heimi sem ætti að fá nýjan samning Hvernig umspil færi Ísland í? Haaland sótti sjötíu hamborgara fyrir HM-farana Holland getur fagnað HM-sæti en Þýskaland þarf stig Króatar á HM en draumur Færeyja úti Afar óvænt tap þegar Finnar hylltu goðsögn Hjammi með mikla reynslu: „Kannski ekkert sérstakt í tuttugu tilraunum“ Rosenörn yfirgefur FH Taylor dæmir úrslitaleikinn í Varsjá Mikil spenna í Færeyjum enda HM-sætið enn möguleiki Montiel til KA Marta getur aftur unnið verðlaunin sem voru nefnd eftir henni Sjá meira