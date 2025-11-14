Rússar gerðu umfangsmiklar árásir á Kænugarð, höfuðborg Úkraínu, í nótt. Eldar kviknuðu víða um borgina og að minnsta kosti ellefu særðust. Fimm voru lagðir inn á sjúkrahús, þeirra á meðal þunguð kona og einn í lífshættu.
Loftvarnir voru virkjaðar og miklar sprengingar heyrðust víða. Ef marka má Guardian standa árásirnar enn yfir og fólki hefur verið sagt að leita skjóls og halda sig þar. Þá hefur verið varað við því að vatn og rafmagn kunni að fara af.
Fregnir hafa borist af því að gerðar hafi verið árásir á fjölbýlishús í fjölda hverfa og myndir á samfélagsmiðlum sýna elda og brak á götum. Svo virðist sem notast hafi verið við bæði eldflaugar og dróna í árásunum.
Á stórhöfuðborgarsvæðinu voru árásir gerðar bæði á innviði og heimili, samkvæmt staðaryfirvöldum.