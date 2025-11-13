Óli Jó segir að Geir hafi rekið hann þrisvar

Ólafur Jóhannesson tók inn í landsliðið marga af þeim leikmönnum sem tilheyra nú gullkynslóð íslenska landsliðsins. Ólafur ræðir þessi ár í nýrri ævisögu sinni en einnig samskipti sín við þáverandi formann Knattspyrnusambands Íslands, Geir Þorsteinsson.
Eitt stærsta málið sem kom upp á tíma Ólafs Jóhannessonar sem landsliðsþjálfara var þegar hann fékk ekki að velja bestu leikmennina í liðið þar sem 21 árs landsliðið var á sama tíma að tryggja sig inn á stórmót. Kynslóðin sem fór á EM með 21 árs landsliðinu átti síðan eftir að skila Íslandi inn á bæði EM og HM í fyrsta sinn en þá var Ólafur ekki lengur landsliðsþjálfari.
Út er komin ævisaga knattspyrnuþjálfarans Ólafs Jóhannessonar. Bókin: Óli Jó – fótboltasaga, er rituð af Ingva Þór Sæmundssyni íþróttafréttamanni og í henni segir Ólafur sem kom víða við á sínum ferli, þar á meðal þegar hann var landsliðsþjálfari á árunum 2007 til 2011.
„Þegar þetta mál með U-21 árs liðið kom upp reifst ég hrikalega við Geir; sagði honum mína skoðun og spurði hvað hefði breyst. Hvað gerði hann sem Eyjólfur vissi? Ég gekk á hann. Hvað gerðist á þessum tveimur dögum? Var honum hótað? Það var einhver pressa í þjóðfélaginu að U-21 árs liðið fengi forgang en það voru skiptar skoðanir á því. En Geir bar því við að stjórnin hefði ákveðið þetta. Ég hélt að menn stæðu á bak við það sem formaðurinn segði og hann hafði sagt við mig að A-landsliðið gengi fyrir,“ sagði Ólafur í bókinni og hann hélt áfram að segja frá samskiptum sínum við Geir.
„Eftir þessa uppákomu kom ýmislegt upp milli okkar Geirs sem mér fannst ósanngjarnt gagnvart mér. Við tókumst á og í tvígang þegar við vorum erlendis, og höfðum báðir áfengi um hönd, rak hann mig en ég tók ekki mark á honum. Það var þungt á milli okkar Geirs um tíma en við erum fínir mátar í dag og ég virði hann. Geir gerði ótrúlega mikið fyrir KSÍ og var klókur í störfum sínum fyrir sambandið,“ sagði Ólafur.
Ólafur var látinn fara sem landsliðsþjálfari eftir undankeppni EM 2012. Við liðinu tók Svíinn Lars Lagerbäck.
„Á einhverjum tímapunkti sögðu þeir hjá KSÍ mér að samningur minn yrði ekki endurnýjaður. Það var allt í lagi. Ég var ekkert fúll yfir því og það kom mér ekki á óvart. Ég vissi að þetta væri komið gott. Þeir sögðu jafnframt að þeir ætluðu að ráða erlendan þjálfara. Einhverra hluta vegna virðist þessi staða henta útlendingum betur,“ sagði Ólafur.
„Ég hugsa að það sé mest til komið vegna þess að allir leikmennirnir spila erlendis því þú virðist ekki eiga neinn einasta möguleika á að spila fyrir íslenska landsliðið ef þú leikur á Íslandi,“ sagði Ólafur en hann sagði jafnframt að síðasti landsleikurinn hans, sem var á móti Portúgal í október 2011, hafi verið einn eftirminnilegasti leikurinn á ferli hans sem landsliðsþjálfari. Leikurinn tapaðist 5-3.