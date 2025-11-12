Howard Webb, yfirmaður dómara í ensku úrvalsdeildinni, sagði að ákvörðun dómaranna um að dæma skallamark Virgil van Dijk af í tapi Liverpool gegn Manchester City á sunnudag hafi ekki verið óeðlileg eins og Webb orðar það.
Forráðamenn Liverpool höfðu samband við Webb, yfirmann dómaramála hjá PGOL, Professional Game Match Officials Limited, á mánudag til að lýsa yfir áhyggjum sínum af túlkun rangstöðureglunnar eftir að skalli Van Dijk var dæmdur af af dómara leiksins, Chris Kavanagh.
Andy Robertson var augljóslega rangstæður þegar hann beygði sig undan boltanum, en Liverpool hélt því fram að hann hafi ekki verið í sjónlínu markvarðarins Gianluigi Donnarumma og hafi því ekki truflað leikinn.
Þetta var mikilvægt augnablik í stöðunni 1-0 og eftir leik sagði Arne Slot aðalþjálfari að það væri „augljóst og ljóst að röng ákvörðun hefði verið tekin“.
En þótt Webb hafi sagt að ákvarðanir um hvort leikmaður trufli leik eða ekki séu „einhverjar af þeim huglægustu ákvörðunum sem við þurfum að taka“ taldi hann að dómararnir hefðu tekið rétta ákvörðun.
Hann sagði í þættinum Match Officials Mic'd Up á TNT Sports: „Ég veit að það eru ekki allir sammála þessu, en ég tel að það sé ekki óeðlilegt að skilja hvers vegna þeir komust að þessari niðurstöðu,“ sagði Webb.
„Þegar leikmaðurinn er svona nálægt markverðinum, boltinn kemur beint í áttina að honum, hann þarf að beygja sig til að komast frá boltanum og [dómararnir] komast að þeirri niðurstöðu að það hafi áhrif á hvernig Donnarumma kastar sér á boltann til að verja,“ sagði Webb.
Í yfirlýsingu frá dómaramiðstöð ensku úrvalsdeildarinnar á þeim tíma sem atvikið átti sér stað var því haldið fram að Robertson hefði verið „talinn vera að framkvæma augljósa aðgerð beint fyrir framan markvörðinn“.
Liverpool telur að orðalag 11. greinar (sem fjallar um rangstöðubrot) sé skýrt og heldur því fram að engin af þeim skilyrðum sem þarf til að dæma markið af hafi verið uppfyllt.
Ákvörðunin á vellinum var rangstaða, en myndbandsdómarinn Michael Oliver bauð ekki dómaranum Kavanagh að horfa aftur á atvikið á skjánum við hliðarlínuna. Liverpool heldur því fram að önnur niðurstaða hefði getað fengist ef hann hefði verið beðinn um það.
En Webb bætti við: „Þegar þeir hafa tekið þá ákvörðun á vellinum er starf myndbandsdómarans að skoða það og ákveða hvort niðurstaðan um rangstöðu hafi verið augljóslega og greinilega röng?“
„Myndbandsdómarinn kemst að þeirri niðurstöðu að niðurstaðan um rangstöðu sé ekki augljóslega og greinilega röng og þeir skipta sér ekki af því.“