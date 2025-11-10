Breytingar á húsaleigulögum samþykktar sem lög Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 10. nóvember 2025 18:00 Inga Sæland er félags- og húsnæðismálaráðherra. Vísir/Anton Brink Frumvarp um breytingu á húsleigulögum voru samþykkt til laga á Alþingi í dag. Meðal breytinganna er afnám undanþágu leigusala frá upplýsingarétti almennings. Frumvarpinu, sem lagt var fram af Ingu Sæland félags- og húsnæðismálaráðherra, er ætlað að stuðla að aukinni langtímaleigu og fyrirsjáanleika um breytingar á leigufjárhæð. Með nýju lögunum verður óheimilt að semja um að leigufjárhæð í tímabundnum samningum taki breytingum á fyrstu tólf mánuðum samningsins. Þá verða leigusalar sem skráðir eru í leiguskrá Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar (HMS) ekki undanþegnir upplýsingarétti almennings en hingað til hafa þeir verið undanþegnir rétti almennings til aðgangs að gögnum. Einnig hefur skyldan til að skrá leigusamninga í leiguskrá HMS verið útvíkkuð á þann máta að allir sem leigja út húsnæði til íbúðar þurfa að skrá samninginn. Áður þurfti einungis að skrá leigusamningana ef leigusali var að leigja út tvær eða fleiri íbúðir. Að lokum verður skattaívilnun vegna leigutekna leigusala háð skráningu leigusamnings í leiguskrá. „Lögin auka réttarvernd og húsnæðisöryggi leigjenda sem og upplýsingar um leigumarkaðinn. Þau marka þannig tímamót og sýna hvernig við í ríkisstjórninni ætlum og erum að taka húsnæðismálin föstum tökum,“ er haft eftir Ingu Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra, í tilkynningu frá stjórnarráðinu. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Húsnæðismál Alþingi Leigumarkaður Mest lesið Sigríður Björk segir af sér Innlent Heldur fullum launum Innlent Ekki lengur vonlaust tilfelli sem enginn hefur trú á Innlent Strætisvagni ekið á leikskólastarfsmann og barn Innlent Ósammála lækni og greiðir fyrir aðgerðina sjálfur Innlent Farsæll ferill eða í meira lagi umdeildur? Innlent Demókratar reiðir hver öðrum en aðallega reiðir Schumer Erlent Arndís Soffía tekur við af Grími Innlent Sögð ætla að leita á náðir Trumps Erlent Flestum þykir Guðrún og Sigmundur hafa staðið sig illa Innlent Fleiri fréttir Hvatningarverðlaun gegn einelti afhent á Laugarvatni Tekist á um afgreiðslu velferðarnefndar Dómsmálaráðherra verði að segja satt og rétt frá Leiðtogaprófkjör hjá Sjálfstæðisflokknum í Reykjavík Mælist nú ekki með eins jákvætt viðhorf til kvenleiðtoga Nýr lögreglustjóri fljótur að ákveða sig og nýir vextir hjá Arion Breytingar á húsaleigulögum samþykktar sem lög Arndís Soffía tekur við af Grími Strætisvagni ekið á leikskólastarfsmann og barn Farsæll ferill eða í meira lagi umdeildur? Skyggnst inn í Hegningarhúsið Enginn gleymir þessum degi fyrir tveimur árum Heldur fullum launum Sigríður Björk hverfur á braut og umboðsmaður vill endurskoða meðferðarheimilin Flestum þykir Guðrún og Sigmundur hafa staðið sig illa Sigríður Björk segir af sér Ósammála lækni og greiðir fyrir aðgerðina sjálfur Bein útsending: Heimsþing kvenleiðtoga – fyrri dagur Rússar nýta samsæriskenningar til að réttlæta innrásina í Úkraínu Ekki lengur vonlaust tilfelli sem enginn hefur trú á Hálfur annar tími og þrjú ólík farartæki til að sækja slasaðan göngumann Öll gögn á ensku annars ógildist krafan Lestir 205 steypubíla fóru í nýja brú yfir Breiðholtsbraut Íslandsbanki ríður á vaðið og svipast um í Hegningarhúsinu „Gramsaði í munum“ og ók síðan brott á stolnum bíl undir áhrifum Vill leiða Sjálfstæðisflokkinn í Reykjanesbæ „Dagur, enga frasapólitík hér“ Ákvörðun ráðherra megi ekki litast af almenningsáliti Húsæðis- og efnahagsmál brenna á ungu fólki „Hann hlýtur að leggja allt kapp á Reykjavík“ Sjá meira