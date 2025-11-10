Lamine Yamal hefur þurft að þola tvöfalt meiri rasisma en Vinicius Junior Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 10. nóvember 2025 15:17 Hinn ungi Lamine Yamal hefur þurft að þroskast hratt í hörðum og miskunnarlausum heimi. Getty/Manuel Queimadelos Mikið hefur verið skrifað um kynþáttafordóma gegn Real Madrid-stjörnunni Vinicius Junior en það er þó einn leikmaður í spænsku deildinni sem þarf að sætta sig við langtmest af kynþáttaníði. Spænska blaðið El Pais segir frá nýrri rannsókn sem sýnir fram á það að Lamine Yamal hjá Barcelona er sá knattspyrnumaður á Spáni sem verður fyrir mestu kynþáttaníði. Samkvæmt skýrslunni gat Oberaxe notað gervigreind til að greina 33.438 árásir á netinu á Spáni á La Liga-tímabilinu 2024–25, þar sem 62 prósent komu frá Facebook og 10 prósent frá X. Sextíu prósent árasanna á táninginn Í rannsókninni er því haldið fram að spænski landsliðsmaðurinn Yamal hafi orðið fyrir sextíu prósentum árásanna, sem er tvöfalt meira en Vinicius Junior hjá Real, sem varð að sögn fyrir 29 prósentum allra árása. Liðsfélagi Vinicius hjá Real Madrid, Kylian Mbappé, varð einnig fyrir þremur prósentum allra árása, en liðsfélagi Yamal hjá Barcelona, Alejandro Balde, varð fyrir tveimur prósentum. Kantmaðurinn Brahim Diaz hjá Real og framherjinn Inaki Williams hjá Athletic Club urðu að sögn fyrir tveimur prósentum allra árása, samkvæmt rannsókninni. Mest gegn Barca og Real Við greiningu á því hversu miklum árásum var beint að félögum í La Liga kemur fram í rannsókninni að 66 prósent allra árása beindust að Real Madrid (34 prósent) og Barcelona (32 prósent). Real Valladolid (17 prósent), Valencia (átta prósent), Athletic Club (sex prósent) og Real Sociedad (sex prósent) skipa efstu sex sætin yfir þau lið sem urðu fyrir mestri hatursorðræðu á netinu. Versta hrina níðsins kom í kjölfar Ballon d'Or-hátíðarinnar í París, þar sem árásir á netinu vísuðu til uppruna hans. Samkvæmt Oberaxe stafar hatrið að mestu leyti af kynþáttafordómum sem tengjast marokkóskum og afrískum rótum hans, þrátt fyrir að hann sé fæddur á Spáni. Heldur ró sinni Þeir sem standa Lamine nærri segja að hann haldi ró sinni á almannafæri, en fjölskyldu hans þyki þetta erfitt – sérstaklega eftir að fyrrverandi leikmaðurinn Mono Burgos sagði í sjónvarpi að ef Yamal gengi ekki vel í fótbolta myndi hann enda sem umferðarlögregla. Í maí 2025 hlutu fimm manns skilorðsbundna fangelsisdóma fyrir rasískar árásir á framherja Real, Vinicius, í því sem La Liga lýsti sem „fordæmalausum“ dómi á Spáni. Hinn 25 ára gamli leikmaður varð fyrir rasískum árásum í deildarleik Real gegn Valladolid í september 2022 þegar hann gekk fram hjá stuðningsmönnum eftir að hafa verið skipt af velli á Jose Zorrilla-leikvanginum. Í yfirlýsingu frá La Liga sagði: „Þökk sé viðleitni La Liga, sem lagði fram kæruna og kom upphaflega fram sem eini einkaaðilinn í málsókninni – en síðar bættust leikmaðurinn Vinicius og Real Madrid við, auk ríkissaksóknara – hefur þessum fordæmisgefandi dómi verið náð fram.“ Fordæmalaus áfangi „Þessi dómsúrskurður er fordæmalaus áfangi í baráttunni gegn kynþáttafordómum í íþróttum á Spáni, þar sem dómar höfðu hingað til tekið á háttsemi gegn siðferðislegri heilindum með íþyngjandi ákvæðum vegna kynþáttar.“ „Sú staðreynd að þessi dómur vísar beinlínis til hatursglæpa sem tengjast rasískum móðgunum styrkir þau skilaboð að umburðarleysi eigi ekki heima í fótbolta.“ View this post on Instagram A post shared by Football • Futbol • Soccer (@footyemporium) Spænski boltinn Mest lesið Eygló Fanndal fékk slæmar fréttir: „Hrædd við komandi mánuði“ Sport Ætlaði að hætta að velja Eið Smára í landsliðið eftir fýluferð til Englands Fótbolti Samherji verður einn helsti bakhjarl HSÍ Handbolti Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Enski boltinn Vill halda Heimi og írska liðið lélegt Fótbolti Markvörður með skóflu á lofti í miðjum úrslitaleik Fótbolti Rooney og Schmeichel fundu til með Liverpool: „Þetta er slæm ákvörðun“ Enski boltinn Tveir leikmenn gætu fengið 65 ára fangelsi Sport Hjörvar sagði González fá símtal: „Ef það gerist þá verður það frábært“ Enski boltinn „Algjört bull“ eða „rétt ákvörðun“? 