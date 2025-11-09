Lionel Messi sýndi allar sínar bestu hliðar þegar Inter Miami sigraði Nashville, 4-0. Þetta var í fyrsta sinn í sögunni sem liðið vinnur einvígi í úrslitakeppni MLS-deildarinnar.
Staðan í einvígi Inter Miami og Nashville var jöfn, 1-1, fyrir leikinn í nótt. Ljóst var að sigurvegarinn myndi tryggja sér sæti í næstu umferð.
Messi var í miklu stuði í gær og kom Inter Miami yfir á 10. mínútu með skoti fyrir utan vítateig.
Sex mínútum fyrir hálfleik tvöfaldaði Messi forskot Inter Miami. Mateo Silvetti komst þá einn í gegnum vörn Nashville en var óeigingjarn og lagði boltann til hliðar á Messi sem skoraði.
Tadeo Allendi bætti svo tveimur mörkum við í seinni hálfleik. Messi lagði það seinna upp og kom því með beinum hætti að þremur af fjórum mörkum Inter Miami í leiknum.
Allt það helsta úr leiknum má sjá hér fyrir ofan.
Messi skoraði samtals fimm mörk í leikjunum þremur gegn Nashville og hefur alls skorað tólf mörk í sjö leikjum gegn liðinu síðan hann kom til Inter Miami fyrir rúmum tveimur árum.
Í næstu umferð, undanúrslitum Austurdeildarinnar, mætir Inter Miami Cincinatti.