Real Madrid sótti Rayo Vallecano heim í spænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag með með sigri hefðu Madrídingar náð átta stiga forskoti á toppi deildarinnar. Þeir þurftu þó að sætta sig við 0-0 jafntefli.
Gestirnir frá Madríd voru töluvert sterkara liðið í leiknum og skutu mikið á markið en skotfærin voru ekki þau bestu og ógnuðu marki heimamanna lítið.
Markalaust jafntefli sennilega sanngjörn niðurstaða og Real Madrid með sex stiga forskot á Villareal en Barcelona getur minnkað muninn í þrjú stig ef liðið leggur Celta í kvöld.