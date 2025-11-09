Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Fyrsta jafn­tefli Real Madrid

Siggeir Ævarsson skrifar
Mbappe náði ekki að koma boltanum í netið í dag frekar en neinn af samherjum hans í Real Madrid
Real Madrid sótti Rayo Vallecano heim í spænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag með með sigri hefðu Madrídingar náð átta stiga forskoti á toppi deildarinnar. Þeir þurftu þó að sætta sig við 0-0 jafntefli.

Gestirnir frá Madríd voru töluvert sterkara liðið í leiknum og skutu mikið á markið en skotfærin voru ekki þau bestu og ógnuðu marki heimamanna lítið.

Markalaust jafntefli sennilega sanngjörn niðurstaða og Real Madrid með sex stiga forskot á Villareal en Barcelona getur minnkað muninn í þrjú stig ef liðið leggur Celta í kvöld.

