Hefur þjálfaraferilinn á Hornafirði Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 9. nóvember 2025 11:48 Björn Daníel Sverrisson er tekinn við Sindra. vísir/anton Björn Daníel Sverrisson hefur verið ráðinn þjálfari karlaliðs Sindra í fótbolta. Björn Daníel lagði skóna á hilluna á dögunum. Hann lék 262 leiki fyrir FH í efstu deild og skoraði 58 mörk. Á nýafstöðnu tímabili skoraði hann átta mörk í 26 leikjum í Bestu deildinni. Á ferlinum lék Björn Daníel einnig með Viking í Noregi og AGF og Vejle í Danmörku. Hann spilaði átta leiki fyrir íslenska landsliðið. Þrátt fyrir að skórnir séu komnir upp í hillu verður Björn Daníel enn viðloðandi fótboltann en hann verður næsti þjálfari Sindra á Hornafirði. Hann skrifaði undir þriggja ára samning við félagið. Á síðasta endaði Sindri í 9. sæti 3. deildar.