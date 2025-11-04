Sjáðu glæsilegan einleik Ndiayes og jöfnunarmarkið frá Xhaka Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 4. nóvember 2025 10:01 Iliman Ndiaye kom Everton yfir gegn Sunderland með glæsilegu marki. getty/Alex Livesey Tíundu umferð ensku úrvalsdeildarinnar lauk í gær með leik Sunderland og Everton á Ljósvangi. Nýliðarnir komu til baka og náðu í stig. Lokatölur 1-1. Klippa: Sunderland - Everton 1-1 Iliman Ndiaye hefur verið hættulegasti sóknarmaður Everton á tímabilinu og hann kom liðinu yfir á 15. mínútu eftir frábæran einleik. Senegalinn hefur skorað fjögur mörk í ensku úrvalsdeildinni, eða fjörutíu prósent allra marka Everton. Gestirnir fengu tækifæri til að auka forskotið en varð ekki kápan úr því klæðinu. Og það átti eftir að reynast dýrt. Aðeins 42 sekúndum eftir að seinni hálfleikurinn var flautaður á jafnaði Granit Xhaka fyrir Sunderland. Boltinn fór af James Tarkowski, varnarmanni Everton, í slána og inn. Þetta var fyrsta mark Xhakas fyrir Svörtu kettina sem eru ósigraðir í fimm heimaleikjum á tímabilinu. Sunderland, sem er á sínu fyrsta tímabili í ensku úrvalsdeildinni síðan 2016-17, hefur farið vel af stað og er með átján stig í 4. sæti deildarinnar. Everton, sem hefur ekki unnið í þremur leikjum í röð, er með tólf stig í 14. sæti. Mörkin úr leik Sunderland og Everton má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Enski boltinn Tengdar fréttir Yfirburðir Sunderland dugðu ekki til sigurs Nýliðar Sunderland tóku á móti Everton í kvöld en með sigri hefðu nýliðarnir stokkið upp í annað sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Sú varð þó ekki raunin en leiknum lauk með 1-1 jafntefli. 3. nóvember 2025 19:32 Mest lesið Þjálfari sem mætti Víkingi í fyrra lést í miðjum leik Fótbolti Lýsir eftir leiðtoga íslenska landsliðsins Handbolti Umboðsmaður hótaði leikmanni með byssu Fótbolti Alfreð klæddist kvennatreyjunni á leiknum við Ísland Handbolti Hverjir eru bestu ungu strákarnir í Bónus-deildinni? Körfubolti Ronaldo kveðst vera betri en Messi: „Vil ekki vera hógvær“ Fótbolti Dagskráin í dag: Stórleikir í Meistaradeildinni Sport Söguleg byrjun OKC á tímabilinu Körfubolti „Í ástarsorg er gott að finna sér nýja ást sem fyrst“ Íslenski boltinn Fannst Tottenham spila eins og fjórðu deildarlið gegn Chelsea Enski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu glæsilegan einleik Ndiayes og jöfnunarmarkið frá Xhaka Fannst Tottenham spila eins og fjórðu deildarlið gegn Chelsea Yfirburðir Sunderland dugðu ekki til sigurs Telja United mun líklegra til að enda í sjöunda en öðru sæti Rekinn eftir aðeins fimm mánuði í starfi Ósammála um Gyökeres: „Hefðirðu verið ánægður með fjögur mörk?“ Eigandi Forest býður fram aðstoð eftir stunguárásina Gæti tekið við Úlfunum ellefu mánuðum eftir að hafa verið rekinn frá þeim Sjáðu mörkin úr kærkomnum sigri West Ham og tvennu Haalands Van Dijk frábiður sér letilega gagnrýni Rooneys Segir allt tal um leiðinlegan fótbolta hjá Arsenal heimskulegt Guardiola segir að dómararnir hafi verið á móti City í áratug „Örugglega nokkrir Fantasy-þjálfarar ósáttir“ „Haaland er þetta góður“ Annað tap spútnikliðsins kom í Manchester Loksins West Ham-sigur í London Úlfarnir ráku Pereira Engin klipping á næstunni: Miður sín en með augun á 8. desember Vara við því að „töfradrykkur“ Haaland geti valdið matareitrun Liverpool loks á sigurbraut á ný Pedro afgreiddi Tottenham Arsenal með sjö stiga forystu á toppnum Andri Lucas í beinni í Doc Zone: „Við setjum hann í skeytin“ Amad bjargaði stigi fyrir United Andri Lucas var kóngurinn á King Power í dag Liverpool féll síðast þegar liðið tapaði fimm í röð „Ég er ekki Schmeichel í dulargervi“ Arne Slot: „Þetta er síðasta spurningin sem ég átti von á“ Segir sönginn um Jota á tuttugustu mínútu hafa áhrif á leik Liverpool Haaland fór sem Jókerinn að versla bleyjur Sjá meira