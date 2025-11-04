Þjálfaragoðsögn látin taka pokann sinn: „Ég er undrandi“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 4. nóvember 2025 11:30 Pia Sundhage stýrði Sviss til sigurs á Íslandi á EM kvenna í fótbolta síðasta sumar. getty/Alexander Hassenstein Pia Sundhage fær ekki nýjan samning sem þjálfari svissneska kvennalandsliðsins í fótbolta og sú sænska var beðin um að taka hatt sinn og staf umsvifalaust. Sundhage tók við Sviss í fyrra og stýrði liðinu á EM á heimavelli síðasta sumar. Í riðlakeppninni mættu Svisslendingar Íslendingum og höfðu betur, 2-0. Sviss varð í 2. sæti A-riðils en féll úr leik fyrir Spáni í átta liða úrslitum, 2-0. Svisslendingar unnu báða leiki sína í síðasta mánuði, gegn Kanadamönnum og Skotum, en það reyndust síðustu leikir liðsins undir stjórn Sundhages. Samningur hennar við svissneska knattspyrnusambandið verður ekki endurnýjaður og nýr þjálfari mun stýra Sviss í síðustu tveimur leikjum liðsins á þessu ári. „Ég hefði viljað halda þessari vegferð áfram. Ég er undrandi á ákvörðun knattspyrnusambandsins en virði hana. Ég óska liðinu og svissneskum fótbolta alls hins besta,“ sagði Sundhage í tilkynningu. Hin 65 ára Sundhage er þrautreyndur þjálfari en hún hefur einnig þjálfað landslið Bandaríkjanna, Svíþjóðar og Brasilíu. Undir stjórn hennar varð bandaríska liðið Ólympíumeistari 2008 og 2012. Sundhage stýrði svissneska landsliðinu í 21 leik. Sjö þeirra unnust, þrír enduðu með jafntefli og ellefu töpuðust. Fótbolti EM 2025 í Sviss Mest lesið Þjálfari sem mætti Víkingi í fyrra lést í miðjum leik Fótbolti Lýsir eftir leiðtoga íslenska landsliðsins Handbolti „Í ástarsorg er gott að finna sér nýja ást sem fyrst“ Íslenski boltinn Ronaldo kveðst vera betri en Messi: „Vil ekki vera hógvær“ Fótbolti Umboðsmaður hótaði leikmanni með byssu Fótbolti Björgvin Páll hafi þaggað niður í efasemdaröddum Handbolti Hverjir eru bestu ungu strákarnir í Bónus-deildinni? Körfubolti Alfreð klæddist kvennatreyjunni á leiknum við Ísland Handbolti Dagskráin í dag: Stórleikir í Meistaradeildinni Sport Söguleg byrjun OKC á tímabilinu Körfubolti Fleiri fréttir Þjálfari Alberts rekinn Of kalt til að Ísland geti mætt Noregi og Svíþjóð Sjáðu glæsilegan einleik Ndiayes og jöfnunarmarkið frá Xhaka „Í ástarsorg er gott að finna sér nýja ást sem fyrst“ Ronaldo kveðst vera betri en Messi: „Vil ekki vera hógvær“ Fannst Tottenham spila eins og fjórðu deildarlið gegn Chelsea Þjálfari sem mætti Víkingi í fyrra lést í miðjum leik Umboðsmaður hótaði leikmanni með byssu O'Neil tekur ekki við Úlfunum á ný Emilía opnaði markareikninginn gegn Ingibjörgu Fyrsti sigur í hús hjá Genoa Yfirburðir Sunderland dugðu ekki til sigurs Segir Wirtz enn vera að venjast leikjaálaginu Spence og van de Ven báðust afsökunar Telja United mun líklegra til að enda í sjöunda en öðru sæti Rekinn eftir aðeins fimm mánuði í starfi Leitin heldur áfram og Lúðvík leysir af Fanndís hefur ekkert heyrt frá Val og íhugar að hætta Ósammála um Gyökeres: „Hefðirðu verið ánægður með fjögur mörk?“ Eigandi Forest býður fram aðstoð eftir stunguárásina Gæti tekið við Úlfunum ellefu mánuðum eftir að hafa verið rekinn frá þeim Sjáðu mörkin úr kærkomnum sigri West Ham og tvennu Haalands Van Dijk frábiður sér letilega gagnrýni Rooneys Segir allt tal um leiðinlegan fótbolta hjá Arsenal heimskulegt Guardiola segir að dómararnir hafi verið á móti City í áratug Viðtökurnar á Anfield munu ekki breyta neinu „Örugglega nokkrir Fantasy-þjálfarar ósáttir“ Lygilega jafnt á toppnum eftir sigur AC Milan „Haaland er þetta góður“ Spánarmeistararnir halda í við toppliðið Sjá meira