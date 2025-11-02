Patrick Vieira ekki lengur þjálfari Mikaels Egils

Íslenski landsliðsbakvörðurinn Mikael Egill Ellertsson er að fá nýjan þjálfara því Genoa ákvað að láta Patrick Vieira fara í gær.
Vieira, sem er þekktastur fyrir að vera fyrrverandi miðjumaður Arsenal og franska landsliðsins, var ráðinn í nóvember 2024 og undir hans stjórn endaði liðið í þrettánda sæti í ítölsku A-deildinni. Gengið á þessu tímabili hefur verið afar dapurt.
Genoa er nú á botni deildarinnar og enn án sigurs í deildinni á þessari leiktíð. Uppskeran er sex töp og þrjú jafntefli í níu deildarleikjum. Einu sigrar félagsins á tímabilinu hafa komið í tveimur leikjum í ítalska bikarnum.
Genoa and Patrick Vieira have parted company 🤝 pic.twitter.com/8qXTvDqQUK— Sky Sports Football (@SkyFootball) November 1, 2025
Genoa staðfesti brotthvarf Vieira í gær, tveimur dögum fyrir leik liðsins gegn Sassuolo í ítölsku A-deildinni.
Í yfirlýsingu á vefsíðu félagsins segir: „Genoa tilkynnir að Patrick Vieira er ekki lengur þjálfari aðalliðsins. Félagið vill þakka þjálfaranum og starfsliði hans fyrir þá alúð og fagmennsku sem þau hafa sýnt í störfum sínum og óskar þeim alls hins besta á framtíðarferli sínum.“
„Tæknileg stjórn aðalliðsins hefur verið falin Roberto Murgita til bráðabirgða, með aðstoð frá Domenico Criscito.“
Eftir að hafa stýrt Nice og New York City FC var Vieira í tvö ár knattspyrnustjóri Crystal Palace áður en hann hætti þar í mars 2023 og tók við sem aðalþjálfari Strasbourg í júlí 2023. Honum entist ekki þar nema til júlí 2024.
Mikael Egill Ellertsson var í byrjunarliði Genoa í síðustu átta deildarleikjunum undir stjórn Viera og þar af spilaði hann allar níutíu mínúturnar í síðustu sex leikjum. Hann hefur spilað mest inni á miðjunni en einnig sem bakvörður eins og hjá íslenska landsliðinu.