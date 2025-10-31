Víðáttumikil lægð er nú undan suðurströnd landsins sem veldur hvassri norðaustanátt víða um land, en stormi á Suðausturlandi og á Vestfjörðum og Norðvesturlandi síðdegis og fram á kvöld.
Á vef Veðurstofunnar segir að lægðin beri með sér hlýtt og rakt loft úr suðri og geta hitatölur náð allt að ellefu stigum sunnantil, og má gera ráð afar umhleypingasömu veðri. Hiti á landinu verður á bilinu tvö til ellefu stig, mildast sunnantil.
Gular viðvaranir taka gildi víðs vegar um land um í dag vegna norðaustanstorms.
„Víða rigning eða slydda á morgun, en talsverð rigning á Suðaustur- og Austurlandi.
Vegna mikillar snjókomu síðustu daga má gera ráð fyrir asahláku og jafnvel glerhálku víða á sunnanverðu landinu og á Austfjörðum sem getur valdið hættu. Fólk er hvatt til að sýna aðgát og fylgjast með veðurspám. Viðvaranir hafa verið gefnar úr vegna vinds, asahláku og úrkomu.
Síðdegis á laugardag dregur víða úr vindi, en þó áfram stormur á Vestfjörðum. Útlit er fyrir talsverða rigningu norður á Ströndum,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á laugardag: Minnkandi norðaustanátt, 5-13 m/s síðdegis, hvassast við syðst, en norðaustan 13-18 norðvestantil fram á kvöld. Rigning eða slydda með köflum, en snjókoma og skafrenningur til fjalla á Vestfjörðum. Talsverð rigning um tíma norðaustantil. Hiti 1 til 9 stig, mildast sunnanlands.
Á sunnudag: Fremur hæg austlæg eða breytileg átt og stöku skúr, en að mestu bjart suðaustanlands. Norðaustan 8-13 m/s norðvestantil og rigning eða slydda, en snjókoma til fjalla. Hiti 0 til 7 stig, mildast syðst.
Á mánudag: Norðaustan 5-10 m/s, en 10-15 norðvestantil og við suðausturströndina. Skýjað með köflum og úrkomulítið, en slydda eða snjókoma á Vestfjörðum. Hiti breytist lítið. Fer að rigna á Suðausturlandi um kvöldið.
Á þriðjudag og miðvikudag: Útlit fyrir norðan 8-15 m/s, hvassast norðvestantil. Slydda eða snjókoma, en þurrt að kalla sunnan heiða.Suðlæg eða breytileg átt og víða rigning eða slydda, en lengst af þurrt austanlands. Hiti 2 til 7 stig.
Á fimmtudag: Líklega austan- og norðaustanátt og dálítl slydda eða snjókoma, en úrkomumeira sunnan- og suðvestanlands.