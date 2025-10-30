Carrick í einkaviðtali: Sigurinn á Anfield stór stund fyrir Man. Utd Sindri Sverrisson skrifar 30. október 2025 12:00 Michael Carrick veit hversu vel Harry Maguire og liðsfélögum hans leið eftir sigurinn gegn Liverpool á Anfield. Samsett/Vísir/Getty Michael Carrick, fimmfaldur Englandsmeistari með Manchester United, segir að sigur síns gamla liðs gegn Liverpool á Anfield gæti hafa markað tímamót. Þetta segir Carrick í viðtali við Kjartan Atla Kjartansson en brot úr viðtalinu má sjá hér að neðan. Klippa: Carrick ræddi um stöðu Man. Utd í dag United hefur nú unnið þrjá leiki í röð, gegn Sunderland, Liverpool og Brighton, og komist upp í 6. sæti ensku úrvalsdeildarinnar, stigi fyrir ofan Liverpool. „Sigurinn gegn Liverpool var rosalegur og sennilega bestu úrslit sem liðið hefur náð í nokkurn tíma,“ segir Carrick. „Það var stórkostlegt að sjá liðið vinna tvo leiki í röð og hafa betur á Anfield með þessum hætti. Manni finnst í dag eins og að þetta hafi verið stór stund og tíminn mun leiða í ljós hversu mikilvægt þetta var. En strax eftir leik leið manni eins og þetta væri stærra en einhver einn stakur sigur. Liðið hefur byrjað nokkuð vel og er í ágætri stöðu. Liðið hefur rokkað upp og niður en vann Chelsea, spilaði ágætlega gegn Arsenal en átti í meiri erfiðleikum gegn City. Þeir sýndu svo gegn Liverpool að þeir geta aftur unnið stór lið. Núna þarf liðið að vinna í stöðugleika. En þessi byrjun er ekki slæm,“ segir Carrick. Ein besta minningin er frá Anfield Sjálfur man hann vel hve gaman er að fagna sigri gegn Liverpool á Anfield: „Sem United-maður er þetta besti staðurinn til þess að vinna fótboltaleik á. Fyrsta skiptið sem ég gerði það með United var árið 2007 þegar John O‘Shea skoraði á 90. mínútu og við unnum 1-0. Enn þann dag í dag er það ein besta minningin mín, þó að ég hafi ekki átt neinn þátt í markinu og verið fyrir utan teiginn. Tilfinningin var bara þannig. Þetta var svolítið annar tími því við vorum í baráttu um titilinn og enduðum á að vinna hann, svo það hafði áhrif. En þetta skiptir öllu máli fyrir stuðningsmennina og þó að nú hafi þetta ekki snúist um að vinna deildina þá er þetta svo mikilvægt á sinn hátt, og maður fann allar tilfinningarnar og ástríðuna,“ segir Carrick en rætt er við hann í spilaranum hér að ofan. Viðtalið í heild birtist á Vísi á morgun. Enski boltinn Tengdar fréttir Einkaviðtal við Carrick: „Hálfgerð tískubylgja sem einkennir fótboltann í dag“ Michael Carrick, fyrrverandi miðjumaður Manchester United og enska landsliðsins, sagði í einkaviðtali við Sýn Sport að Arsenal væri það lið ensku úrvalsdeildarinnar sem væri hvað best í því að nýta nýjustu tískubylgju fótboltans ásamt því að halda í þau gildi sem hafa einkennt fótbolta á hæsta stigi undanfarin ár. 27. október 2025 21:45 Mest lesið Líður alltaf yfir hana þegar hún kemur í mark Sport „Hefði séð eftir því alla ævi“ Íslenski boltinn „Mjög sáttur með samninginn“ Íslenski boltinn „Hann ætti bara að skrifa afsökunarbiblíuna“ Körfubolti Rekinn fyrir ummæli sín um krabbameinssjúka handboltagoðsögn Handbolti Magnús Már í viðræðum við HK Íslenski boltinn Real Madrid vill stórar skaðabætur frá UEFA Fótbolti Einkunnir Íslands: Þrjár heitastar í frostinu Fótbolti Hefur spilað 16 mínútur og fengið tvö rauð spjöld Enski boltinn Rúmar tvær milljónir í boði ef þú finnur hundinn hans Aarons Ramsey Fótbolti Fleiri fréttir Scholes hættir og setur einhverfan son sinn í fyrsta sætið Carrick í einkaviðtali: Sigurinn á Anfield stór stund fyrir Man. Utd Hefur spilað 16 mínútur og fengið tvö rauð spjöld Slot: Engin auka pressa við þetta tap Vísar slúðrinu til föðurhúsanna Palace neitar að sleppa takinu á Liverpool Arteta fyrstur stjóranna á fætur Litu á hann sem risaeðlu en sjáið hvað er í tísku núna Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Arteta óttast ekki að keppinautarnir steli undrabarninu frá honum Hákon Rafn hélt hreinu þegar Brentford flaug áfram Segir að Slot verði að taka tvo leikmenn út úr Liverpool-liðinu Enska úrvalsdeildin í jólaköttinn Segir sitt fyrrum lið í krísu Fylltu í eyðurnar: Vanmetnasti leikmaður deildarinnar? Einkaviðtal við Carrick: „Hálfgerð tískubylgja sem einkennir fótboltann í dag“ Besta liðið aðeins í sautjánda sæti í mörkum í opnum leik „Varnarleikurinn er bara stórslys“ Guardiola: Of snemmt til að hafa áhyggjur af Arsenal Hárið í hættu hjá United manninum Mark úr horni, klippa Eze og punghögg Haalands Aldrei meiri aldursmunur Matty Cash afgreiddi City Eitt mark dugði og Skytturnar enn á toppnum Fimmta tapið í síðustu sex hjá Liverpool Rauðu djöflarnir unnu þriðja deildarsigurinn í röð Sunderland kom til baka gegn Chelsea og dramatík í Newcastle Sjáðu mörkin í verstu byrjun Hamranna í hálfa öld Leeds afgreiddi West Ham Sheffield Wednesday stefnir í gjaldþrot Sjá meira