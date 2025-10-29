Vísar slúðrinu til föðurhúsanna Runólfur Trausti Þórhallsson skrifar 29. október 2025 23:01 Lucas Paquetá hefur verið einn besti leikmaður West Ham undanfarin ár. EPA/DANIEL HAMBURY Hinn brasilíski Lucas Paquetá er enn eina orðaður frá West Ham United. Greint var frá því á dögunum að hann ætlaði sér að yfirgefa félagið í janúar. Segja má að Paquetá hafi svarað því slúðri sjálfur með myndbirtingu á samfélagsmiðlum. Hinn 28 ára gamli Paquetá gekk í raðir West Ham frá Lyon árið 2022. Þar áður lék hann fyrir Flamengo í heimalandinu og AC Milan. Þá hefur miðjumaðurinn leikið 59 A-landsleiki frá árinu 2018 og skorað í þeim 12 mörk. Eftir frábæra byrjun með West Ham hefur hann ítrekað verið orðaður frá félaginu og var Pep Guardiola nálægt því að fá hann til Manchester City. Rannsókn á meintu broti á veðmálareglum ensku úrvalsdeildarinnar ku hafa komið í veg fyrir þau vistaskipti. Nýverið birti miðillinn The Times frétt þess efnis að Paquetá vildi losna frá West Ham strax í janúar eftir hörmulega byrjun liðsins á leiktíðinni. Brasilíumaðurinn gefur ekki mikið fyrir þær fréttir ef marka má færslu hans á samfélagsmiðlinum X, áður Twitter. Á myndinni hér að neðan má sjá Paquetá ásamt sonum sínum tveim, og allir eru þeir í búningi West Ham. 😁 pic.twitter.com/5ZZQRTYlvV— Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) October 28, 2025 Stuðningsfólk Hamranna getur því andað léttar en það er þó aldrei að vita hvað gerist ef Man City eða álíka stórlið falast eftir kröftum þessa öfluga miðjumanns. Fótbolti Enski boltinn Mest lesið Bíll Shaquille O'Neal enn ófundinn Körfubolti Uppgjörið: Ísland - Norður-Írland 3-0 | Áfram hluti af elítunni Íslenski boltinn Einkunnir Íslands: Þrjár heitastar í frostinu Fótbolti Palace neitar að sleppa takinu á Liverpool Enski boltinn Fluttu fréttir af snjónum í Reykjavík Fótbolti Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Enski boltinn Formaðurinn hjálpaði til við að moka völlinn Fótbolti Snjóbræðslukerfi Þróttar kom KSÍ til bjargar Fótbolti Tölur úr Bestu 2025: Klúðraði langflestum dauðafærum í sumar Íslenski boltinn Epicbet sýni handboltann í leyfisleysi: „Enda ólöglegar síður“ Handbolti Fleiri fréttir Vísar slúðrinu til föðurhúsanna Palace neitar að sleppa takinu á Liverpool Arteta fyrstur stjóranna á fætur Litu á hann sem risaeðlu en sjáið hvað er í tísku núna Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Arteta óttast ekki að keppinautarnir steli undrabarninu frá honum Hákon Rafn hélt hreinu þegar Brentford flaug áfram Segir að Slot verði að taka tvo leikmenn út úr Liverpool-liðinu Enska úrvalsdeildin í jólaköttinn Segir sitt fyrrum lið í krísu Fylltu í eyðurnar: Vanmetnasti leikmaður deildarinnar? Einkaviðtal við Carrick: „Hálfgerð tískubylgja sem einkennir fótboltann í dag“ Besta liðið aðeins í sautjánda sæti í mörkum í opnum leik „Varnarleikurinn er bara stórslys“ Guardiola: Of snemmt til að hafa áhyggjur af Arsenal Hárið í hættu hjá United manninum Mark úr horni, klippa Eze og punghögg Haalands Aldrei meiri aldursmunur Matty Cash afgreiddi City Eitt mark dugði og Skytturnar enn á toppnum Fimmta tapið í síðustu sex hjá Liverpool Rauðu djöflarnir unnu þriðja deildarsigurinn í röð Sunderland kom til baka gegn Chelsea og dramatík í Newcastle Sjáðu mörkin í verstu byrjun Hamranna í hálfa öld Leeds afgreiddi West Ham Sheffield Wednesday stefnir í gjaldþrot Sjáðu af hverju vörn Arsenal er í algjörum sérflokki „Þetta hafa verið erfiðir tímar fyrir okkur alla“ Stjarna Manchester City hætti næstum því í fótbolta Mo Salah fjarlægði nafn Liverpool af miðlum sínum Sjá meira