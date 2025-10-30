Slot: Engin auka pressa við þetta tap Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 30. október 2025 10:30 Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, niðurlútur á hliðarlinunni í tapleiknum á móti Crystal Palace í gærkvöldi. Gety/Molly Darlington Vandræði Liverpool versna og stækka með hverjum leik og hverju tapi. Liðið steinlá 3-0 á heimavelli á móti Crystal Palace í enska deildabikarnum í gærkvöldi. Liverpool hefur nú tapað sex af síðustu sjö leikjum sínum í öllum keppnum. Í stað þess að tefla fram sterku liði og reyna að koma liði sínu aftur í gang þá hvíldi knattspyrnustjórinn Arne Slot marga lykilmenn í gær og stillti upp hálfgerðu varaliði. Hann gerði tíu breytingar á byrjunarliðinu frá tapi á móti Brentford um síðustu helgi. „Það er alltaf áfall að tapa fótboltaleik, sérstaklega ef það leiðir til þess að maður dettur úr keppni. Þetta er samt sams konar liðsval hjá mér í kvöld og ég var með á síðustu leiktíð á þessu stigi í þessari keppni,“ sagði Slot. „Það eru eflaust margar ástæður fyrir því að við höfum tapað sex af sjö leikjum. Engin þeirra er nógu góð til að sætta sig við að tapa svona mörgum leikjum. Ég get því komið með rök eða ástæður, en engin þeirra mun duga. Því hjá Liverpool er það alltaf of mikið að tapa fimm eða sex, sex eða sjö,“ sagði Slot. En það bættist engin auka pressa við þrátt fyrir þetta tap. „Ef þú ert á svona úrslitalínu, ef þú spilar fyrir Liverpool, ef þú stýrir Liverpool, þá veistu að pressan er til staðar. Og ég held ekki að það hafi breyst mikið eftir þetta tap,“ sagði Slot sem sá þó eitthvað jákvætt við kvöldið. „Aðdáendurnir stóðu á bak við liðið í kvöld, studdu okkur og það gefur mér þá góða tilfinningu fyrir laugardeginum. Þá munu okkar leikmenn sýna þeim hversu mikið þetta þýðir fyrir þá og þá munu aðdáendur okkar veita þeim ótrúlegan stuðning,“ sagði Slot. Það gæti skipt miklu máli fyrir Liverpool ef Ryan Gravenberch snýr aftur fyrir leikinn gegn Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni um helgina en það er ólíklegra að framherjinn Alexander Isak, sem meiddist á nára gegn Frankfurt í Meistaradeildinni, verði með. „Ég held að Ryan eigi góða möguleika. Við skulum bíða og sjá til á morgun og föstudag með hina. Ég þekki ekki stöðuna á öllum en ég held að Ryan eigi besta möguleikann af öllum sem eru meiddir,“ sagði Slot. Enski boltinn Mest lesið Líður alltaf yfir hana þegar hún kemur í mark Sport „Hefði séð eftir því alla ævi“ Íslenski boltinn „Mjög sáttur með samninginn“ Íslenski boltinn „Hann ætti bara að skrifa afsökunarbiblíuna“ Körfubolti Rekinn fyrir ummæli sín um krabbameinssjúka handboltagoðsögn Handbolti Magnús Már í viðræðum við HK Íslenski boltinn Einkunnir Íslands: Þrjár heitastar í frostinu Fótbolti Real Madrid vill stórar skaðabætur frá UEFA Fótbolti Heimsleikarnir í CrossFit 2026 klárast fyrir verslunarmannahelgina Sport Vísar slúðrinu til föðurhúsanna Enski boltinn Fleiri fréttir Hefur spilað 16 mínútur og fengið tvö rauð spjöld Slot: Engin auka pressa við þetta tap Vísar slúðrinu til föðurhúsanna Palace neitar að sleppa takinu á Liverpool Arteta fyrstur stjóranna á fætur Litu á hann sem risaeðlu en sjáið hvað er í tísku núna Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Arteta óttast ekki að keppinautarnir steli undrabarninu frá honum Hákon Rafn hélt hreinu þegar Brentford flaug áfram Segir að Slot verði að taka tvo leikmenn út úr Liverpool-liðinu Enska úrvalsdeildin í jólaköttinn Segir sitt fyrrum lið í krísu Fylltu í eyðurnar: Vanmetnasti leikmaður deildarinnar? Einkaviðtal við Carrick: „Hálfgerð tískubylgja sem einkennir fótboltann í dag“ Besta liðið aðeins í sautjánda sæti í mörkum í opnum leik „Varnarleikurinn er bara stórslys“ Guardiola: Of snemmt til að hafa áhyggjur af Arsenal Hárið í hættu hjá United manninum Mark úr horni, klippa Eze og punghögg Haalands Aldrei meiri aldursmunur Matty Cash afgreiddi City Eitt mark dugði og Skytturnar enn á toppnum Fimmta tapið í síðustu sex hjá Liverpool Rauðu djöflarnir unnu þriðja deildarsigurinn í röð Sunderland kom til baka gegn Chelsea og dramatík í Newcastle Sjáðu mörkin í verstu byrjun Hamranna í hálfa öld Leeds afgreiddi West Ham Sheffield Wednesday stefnir í gjaldþrot Sjáðu af hverju vörn Arsenal er í algjörum sérflokki „Þetta hafa verið erfiðir tímar fyrir okkur alla“ Sjá meira