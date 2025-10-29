Arteta fyrstur stjóranna á fætur

Stjórarnir í ensku úrvalsdeildinni taka daginn snemma enda í mörg horn að líta í vægast sagt stressandi starfi. Það kemst fátt annað að en fótbolti í lífi þeirra.
Í myndbandinu hér að neðan svara stjórar úr úrvalsdeildinni nokkrum spurningum um sitt daglega líf.
Miðað við svörin er Mikel Arteta, stjóri toppliðs Arsenal, fyrstur á fætur því hann vill vakna klukkan hálfsex á morgnana. Rúben Amorim, stjóri Manchester United, vaknar hálftíma síðar en enginn stjóranna virðist reyndar mikil svefnpurka.
Spurðir um það til hvers þeir hlakki á hverjum degi, fyrir utan vinnu sína við fótboltann, nefnir Pep Guardiola golf og segist hreinlega elska golf. Arne Slot kýs hins vegar frekar padel.
Þessi og fleiri svör má sjá í myndbandinu hér að neðan.
Tíunda umferð ensku úrvalsdeildarinnar er um helgina þar sem Arsenal getur styrkt stöðu sína á toppnum með sigri gegn Burnley á útivelli.
Tíunda umferðin: