Snjóbræðslukerfi Þróttar kom KSÍ til bjargar

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Eysteinn Pétur er framkvæmdastjóri KSÍ og segir snjóbræðslukerfið hafa gert Þróttarvöllinn leikhæfan.
Landsleikur Íslands og Norður-Írlands fer fram á Þróttarvellinum vegna þess að þar er snjóbræðslukerfi og leyfilegt að keyra um á vinnuvélum, annað en á Laugardalsvelli. 

Vellirnir tveir eru steinsnar frá hvorum öðrum og því var Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri KSÍ, spurður hvers vegna leikurinn færi ekki bara fram á Laugardalsvelli, varla væri snjómagnið þar miklu meira á Þróttarvelli.

„Munurinn er sá að það er hægt að fara með léttar vinnuvélar inn á Þróttarvöllinn, en ekki inn á hybrid grasið á Laugardalsvelli“ sagði Eysteinn og útskýrði einnig að á Laugardalsvelli væri undirhiti, til að halda grasinu lifandi, en ekki snjóbræðslukerfi eins og á gervigrasvelli Þróttar.

„Undirhiti er ekki snjóbræðsla, en með því að kveikja á snjóbræðslukerfinu var hægt að gera Þróttarvöllinn leikhæfan.

Í gær voru þetta einhverjir 25-26 sentímetrar af snjó, en það var komið niður í einhverja 13 sentímetra í morgun, því bræðslan var sett af stað.“

„Gekk engan veginn upp“

Eysteinn segir tilraunir hafa verið gerðar til að moka Laugardalsvöllinn í gær og hafa hann tilbúinn þegar leikurinn átti að fara fram, en fljótt hafi orðið ljóst að það yrði ekki að veruleika.

„Það var raunverulega farið út og reynt, en það gekk engan veginn upp að ýta þessu. Þetta var svo þungt og aðalástæðan er náttúrulega sú að það er ekki hægt að fara með neinar vélar inn á völlinn. Af því að þetta er náttúrulegt gras að miklu leiti.“

„Miklu betra að spila leikinn í dag“

Frestun leiksins, frá gærdeginum fram til dagsins í dag, fylgir töluverður kostnaður. Snjómoksturinn kostar sitt en svo þurfti líka að breyta öllum plönum og bóka ný flug fyrir leikmenn.

„Það er alltaf einhver kostnaður, en það er miklu betra að spila leikinn í dag en að þurfa að koma aftur í næsta glugga í nóvember og spila leikina þá. Alltaf fylgir kostnaður við svona frestanir en við erum ekki búin að taka það nákvæmlega saman“ sagði Eysteinn en KSÍ ber eingöngu kostnaðinn sem fylgir íslenska liðinu og þarf ekki að borga ný flug undir þær norðurírsku.

