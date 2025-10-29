Snjóbræðslukerfi Þróttar kom KSÍ til bjargar Ágúst Orri Arnarson skrifar 29. október 2025 15:02 Eysteinn Pétur er framkvæmdastjóri KSÍ og segir snjóbræðslukerfið hafa gert Þróttarvöllinn leikhæfan. vísir Landsleikur Íslands og Norður-Írlands fer fram á Þróttarvellinum vegna þess að þar er snjóbræðslukerfi og leyfilegt að keyra um á vinnuvélum, annað en á Laugardalsvelli. Vellirnir tveir eru steinsnar frá hvorum öðrum og því var Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri KSÍ, spurður hvers vegna leikurinn færi ekki bara fram á Laugardalsvelli, varla væri snjómagnið þar miklu meira á Þróttarvelli. „Munurinn er sá að það er hægt að fara með léttar vinnuvélar inn á Þróttarvöllinn, en ekki inn á hybrid grasið á Laugardalsvelli“ sagði Eysteinn og útskýrði einnig að á Laugardalsvelli væri undirhiti, til að halda grasinu lifandi, en ekki snjóbræðslukerfi eins og á gervigrasvelli Þróttar. „Undirhiti er ekki snjóbræðsla, en með því að kveikja á snjóbræðslukerfinu var hægt að gera Þróttarvöllinn leikhæfan. Í gær voru þetta einhverjir 25-26 sentímetrar af snjó, en það var komið niður í einhverja 13 sentímetra í morgun, því bræðslan var sett af stað.“ „Gekk engan veginn upp“ Eysteinn segir tilraunir hafa verið gerðar til að moka Laugardalsvöllinn í gær og hafa hann tilbúinn þegar leikurinn átti að fara fram, en fljótt hafi orðið ljóst að það yrði ekki að veruleika. „Það var raunverulega farið út og reynt, en það gekk engan veginn upp að ýta þessu. Þetta var svo þungt og aðalástæðan er náttúrulega sú að það er ekki hægt að fara með neinar vélar inn á völlinn. Af því að þetta er náttúrulegt gras að miklu leiti.“ „Miklu betra að spila leikinn í dag“ Frestun leiksins, frá gærdeginum fram til dagsins í dag, fylgir töluverður kostnaður. Snjómoksturinn kostar sitt en svo þurfti líka að breyta öllum plönum og bóka ný flug fyrir leikmenn. „Það er alltaf einhver kostnaður, en það er miklu betra að spila leikinn í dag en að þurfa að koma aftur í næsta glugga í nóvember og spila leikina þá. Alltaf fylgir kostnaður við svona frestanir en við erum ekki búin að taka það nákvæmlega saman“ sagði Eysteinn en KSÍ ber eingöngu kostnaðinn sem fylgir íslenska liðinu og þarf ekki að borga ný flug undir þær norðurírsku. Landslið kvenna í fótbolta Þjóðadeild kvenna í fótbolta Mest lesið Bíll Shaquille O'Neal enn ófundinn Körfubolti Fluttu fréttir af snjónum í Reykjavík Fótbolti Formaðurinn hjálpaði til við að moka völlinn Fótbolti Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Enski boltinn Epicbet sýni handboltann í leyfisleysi: „Enda ólöglegar síður“ Handbolti Tölur úr Bestu 2025: Klúðraði langflestum dauðafærum í sumar Íslenski boltinn Segja spurningar vakna um stöðu Elísabetar Fótbolti Óskar Hrafn fer ekki fet Íslenski boltinn Sú leikjahæsta leggur skóna á hilluna og klárar læknanámið Fótbolti Litu á hann sem risaeðlu en sjáið hvað er í tísku núna Enski boltinn Fleiri fréttir Snjóbræðslukerfi Þróttar kom KSÍ til bjargar Tölur úr Bestu 2025: Klúðraði langflestum dauðafærum í sumar Segja spurningar vakna um stöðu Elísabetar Litu á hann sem risaeðlu en sjáið hvað er í tísku núna Formaðurinn hjálpaði til við að moka völlinn Formenn sambandanna hjálpuðu við að moka völlinn Real Madrid mun ekki refsa Vinícius Júnior Fluttu fréttir af snjónum í Reykjavík Sýknaður í alvarlegu ofbeldismáli Búið að finna leiðina til að pirra og vinna Liverpool Sú leikjahæsta leggur skóna á hilluna og klárar læknanámið Stuðningsmaður RB Leipzig lést á bikarleiknum í gærkvöldi Arteta óttast ekki að keppinautarnir steli undrabarninu frá honum FH bíður með að tilkynna nýjan þjálfara Óskar Hrafn fer ekki fet Spánn og Þýskaland mætast í úrslitum Anguissa hetja meistaranna Hákon Rafn hélt hreinu þegar Brentford flaug áfram Jón Dagur gulltryggði sigurinn með sínu fyrsta marki Leikið á Þróttaravelli á miðvikudag Vinícius Júnior íhugar að yfirgefa Real Madríd Kaupir sér tveggja milljarða króna hús Alexander Máni með fimm mörk í tveimur leikjum og Ísland áfram Birnir frá Akureyri í Garðabæ Klobbaði íslensku strákana og fór á flug á netmiðlum Hættir með Fram Landsliðskonur aðstoðuðu ökumenn í vanda Landsleiknum aflýst og framhaldið óljóst Segir að Slot verði að taka tvo leikmenn út úr Liverpool-liðinu Vonast til að komast í Kórinn: „Menn hafa aldrei séð annað eins“ Sjá meira