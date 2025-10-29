Bandaríski leikarinn Chris Evans, þekktastur fyrir að leika ofurhetjuna Kaftein Ameríku, og eiginkona hans, portúgalska leikkonan Alba Baptista, eru orðnir foreldrar. Þau hafa reynt að halda sambandi sínu utan sviðsljóssins en fjölmiðlum áskotnaðist fæðingarvottorð nýfæddrar stúlkunnar.
Dægurmiðillinn TMZ greindi fyrst frá fregnunum eftir að hafa haft upp á fæðingarvottorði stúlkunnar Alma Grace Baptista Evans sem fæddist föstudaginn 24. október í Massachussets.
Lítið hefur farið fyrir sambandi Evans, sem er 44 ára, og hinni 28 ára Baptista en þau kynntust fyrst í Evrópu árið 2021. Fyrstu fregnir af sambandinu bárust svo í byrjun árs 2022.
Eftir um tveggja ára samband giftu þau sig við hátíðlega athöfn í Cape Cod í Massachusetts 9. september 2023.
Sögusagnir um óléttuna hafa gengið frá því í sumar þegar aðdáendasíða fyrir parið birti Instagram-færslu á feðradaginn og taggaði feður þeirra Ölbu og Chris í færslunni.
Luiz Baptista, faðir Ölbu, gerði sér ekki grein fyrir því að um óopinbera aðdáendasíðu væri að ræða og skrifaði: „Kærar þakkir elsku Chris. Þinn tími er að koma! 🥰“
Hvorki Evans né Baptista hafa tjáð sig opinberlega um fregnirnar.
