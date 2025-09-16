Leikarinn Ice Cube lýsir því hvernig var að leika í sæfæ-tryllinum Innrásinni frá Mars í miðjum Covid-faraldri þar sem hann var algjörlega einangraður án meðleikara og leikstjóra með sér á tökustað.
Eftir að hafa verið tekin upp fyrir fimm árum í upphafi Covid-tímabilsins kom Innrásin frá Mars (War of the Worlds á frummálinu) loks út fyrri hluta ágústmánaðar á Amazon Prime.
Myndin fékk hryllilega dóma og var lengst af með núll prósent á Rotten Tomatoes en er nú búin að hífa sig upp í fjögur prósent. Það þýðir að einungis tveir gagnrýnenda af alls 48 voru jákvæðir í garð myndarinnar.
Myndinni er leikstýrt af Rich Lee og flokkast sem „screenlife“-mynd sem mætti íslenska sem „skjámynd“ þar sem frásögninni vindur fram á tölvuskjá. Framleiðandinn Timur Bekmambetov hefur sérhæft sig í gerð slíkra mynda, auk innrásarmyndarinnar hefur hann gert Unfriended (2014), Searching (2018) og Profile (2018).
Rapparinn og leikarinn Ice Cube fer með aðalhlutverk í myndinni en hann leikur tölvunarfræðinginn Will Radford sem fylgist með innrásinni gegnum tölvuskjáinn sinn. Nú mánuði og hálfum eftir útgáfu myndarinnar hefur hann tjáð sig um gerð myndarinnar og tökur hennar.
„Þetta er mynd sem ég gerði árið 2020 í heimsfaraldrinum,“ sagði Ice Cube um myndina í beinu streymi hjá áhrifavaldinum Kai Cenat sem fær gjarnan þekkta einstaklinga til sín að fíflast í beinni útsendingu.
„Við skutum hana á fimmtán dögum. Og þetta var í heimsfaraldrinum svo leikstjórinn var ekki þarna, enginn af leikurunum voru þarna. Þetta var eina leiðin til að taka upp myndina. Þetta var farsóttartímabil,“ sagði leikarinn.
„Þess vegna er þetta bara á tölvuskjánum. En ef þetta hefði gerst í alvörunni hefði fólk bara getað horft á skjáinn sinn,“ bætti hann við.
Ice Cube reyndi líka að útskýra hvers vegna það tók svona langan tíma að gefa myndina út. Kvikmyndarisinn Universal ætlaði upphaflega að gefa hana út í bíó þar til Amazon keypti sýningarréttinn að henni og sýndi hana á veitunni sinni. Eðli myndarinnar hefði flækt fyrir.
„Það tók smá stund að klára myndina vegna þess hvernig hún var skotin,“ sagði Ice Cube um myndina. „Allt myndefnið er úr alvöru eftirlitsmyndavélum frá öllum heimshornum. Svo þau þurftu að græja það allt saman.“
Myndin byggir á samnefndri skáldsögu H.G. Wells sem var fyrst gefin út í lok nítjándu aldar. Eitt frægasta útvarpsleikrit sögunnar var aðlögun á bókinni sem Orson Welles, þá einungis 23 ára gamall, sendi út árið 1938 og olli fjaðrafoki því margir hlustendur héldu að Marsbúar væru í raun og veru að gera árás á jörðina.
Fjöldi kvikmynda hafa verið aðlagaðar eða undir miklum áhrifum Innrásarinnar frá Mars. Þar má nefna The War of the Worlds (1953) sem var leikstýrt af Byron War of the Worlds (2005) þar sem Steven Spielberg leikstýrði stjörnunni Tom Cruise.
Þá gaf bandaríski tónlistarmaðurinn Jeff Wayne út rokk-geimóperuplötuna Jeff Wayne's Musical Version of The War of the Worlds (1978) sem varð geysivinsæl. Þar setti stórleikarinn Richard Burton sig í hlutverk sögumanns með eftirminnilegum hætti.