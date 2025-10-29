Lét flúra brúðkaupsdaginn á sig en gerði mistök Magnús Jochum Pálsson skrifar 29. október 2025 14:53 Fanney Ýr Gunnlaugsdóttir og Guðmundur Þór Pálsson giftu sig 6. september síðastliðinn. Fanney Ýr Gunnlaugsdóttir fagnaði fertugsafmæli sínu með vinkvennaferð þar sem allar vinkonurnar fengu sér eins húðflúr. Fanney lét líka flúra á sig brúðkaupsdaginn en ruglaðist aðeins í ríminu. Þáttastjórnendur Brennslunnar fengu ábendingu frá dyggum hlustanda að Fanney Rún, sem á fertugsafmæli í dag, hefði gert nokkuð óvenjulega skissu nýverið þannig þeir heyrðu hljóðið í henni. Útvarpsmennirnir tóku fyst afmælissönginn fyrir Fanneyju og spurðu hana síðan út í nýafstaðna vinkonuferð og viðburðaríkt ár hennar í ár. Þú giftir þig á árinu, hver var dagsetningin? „Heyrðu, ég gifti mig 6. september,“ sagði Fanney. Það er fallegur dagur, eitthvað sem maður vill ekki gleyma. Jafnvel eitthvað sem maður myndi flúrað á sig. Hefurðu nokkuð flúrað eitthvað á þig? „Ekkert nýlega nema ranga dagsetningu á brúðkaupsdeginum mínum,“ sagði Fanney og hló. Stelpurnar sumarlegar í vinkvennaferðinni. Hvað gerðist eiginlega? „Ég vildi óska þess að ég gæti sagt að ég hefði verið dauðadrukkin en það var bara alls ekki þannig,“ sagði hún. „Svo var ég bara ógeðslega ánægð að skrifa niður brúðkaupsdaginn minn og skrifa niður 6. október.“ 06/10 bara? „Ef ég hefði bara gert það, ég skrifaði „október“,“ sagði Fanney. Húflúrið sé að sögn Fanneyjar því frekar stórt. „Mér til varnar þá á ég rosalega góða vinkonu sem var með mér úti sem á afmæli þennan dag,“ bætti Fanney við. „Hvað er eiginlega að þér?“ Stjórnendum Brennslunnar lék þó forvitni á að vita hvort Fanney hafi ekki sýnt vinkonum sínum væntanlegt húðflúrið áður en kom að sjálfri aðgerðinni. „Ég gerði það reyndar og þeim fannst þetta geggjað,“ sagði Fanney. Brúðkaupshjónin voru einkar glæsileg. Hvorki brúðurin né vinkonurnar föttuðu ruglinginn og því fór sem fór. Þrátt fyrir klúðrið naut Fanney ferðarinnar og ætlar sér ekki að breyta húðflúrinu, sagan sé einfaldlega of góð. Síðustu daga hafi fjöldi fólks í kringum hana beðið um að fá að sjá húðflúrið. Þú ert ennþá gift? „Honum fannst þetta ekkert rosalega fyndið til að byrja með, svo hringdi hann í mig aftur og sagði: Hvað er eiginlega að þér?,“ sagði Fanney og hló dátt. „Hann kannski fær að vera með mér næst þegar ég set svona á mig,“ sagði hún að lokum. Húðflúr Grín og gaman Brúðkaup Tímamót Brennslan FM957 Mest lesið Breytti um nafn eftir djúpa ástarsorg Tónlist Sigurjón og Sóley gjörbreyttu eldhúsinu með einstakri útkomu Lífið Fasteignasalar og ofurskvísur í Októberfest stemningu Lífið Komu höndum yfir fæðingarvottorðið og ljóstruðu upp um fæðinguna Bíó og sjónvarp Eitt glæsilegasta hús Reykjavíkur til sölu Lífið Lét flúra brúðkaupsdaginn á sig en gerði mistök Lífið Sviti, mjólk og hóstakast eftir að hafa manað hvor annan Lífið Elegant eftirréttur sem hlýjar um hjartarætur Matur Nýir réttir Serrano aðgengilegir í LifeTrack appinu Lífið samstarf Cecilie tekur við af Auði Menning Fleiri fréttir Ótrúlegur bílskúr Hönnu Rúnar: „Hvar ertu?“ Lét flúra brúðkaupsdaginn á sig en fór mánaðavillt Sviti, mjólk og hóstakast eftir að hafa manað hvor annan Yfir 170 góðgerðafélög hlutu styrk í áheitasöfnun Reykjavíkurmaraþons Sigurjón og Sóley gjörbreyttu eldhúsinu með einstakri útkomu „Alvöru“ jólasveinn gisti á Hótel Rangá Fasteignasalar og ofurskvísur í Októberfest stemningu Eitt glæsilegasta hús Reykjavíkur til sölu „Þetta er það fallegasta sem einhver hefur sagt um mig“ Hvað þýðir „six-seven“? Smáforrit til að deila heimilisverkum: „Fæ þrjú stig fyrir að þurrka af á heimilinu“ Kynslóðabilið kom í ljós þegar umræðan beindist að blautbolakeppni Ljúffengar banana- og kakóbollakökur í nestisboxið Troðningur á yfirfullri opnun: „Þetta var svolítið kreisí“ Pétur Kr. og Ingibjörg selja 270 fermetra eign við Ægisíðu Barist upp á líf og dauða „Get ekki hætt að hugsa um bragðarefinn sem hann pantaði“ Langþráður draumur verður að veruleika Samsæriskenningar notaðar sem stjórntæki Stjörnulífið: „Dagur sem mun aldrei gleymast“ Gisti hálft ár á sófum hjá bekkjarfélögum Betra að vera blankur nemi í New York Kynlífið innantómt með öðrum en fyrrverandi Fékk lífið til baka á korteri eftir tólf ár af sársauka Staðfesta loks sambandið Einar og Milla skírðu drenginn Með blæðandi hjarta og ber örin með stolti Krakkatían: Kvennafrídagurinn, Ólsen ólsen og málsháttur Áslaug Arna kom alblóðug inn í sjúkratjaldið Upplifði stöðugan ótta við helvíti í samfélagi múslima í Svíþjóð Sjá meira