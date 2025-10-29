Lífið

Lét flúra brúð­kaups­daginn á sig en gerði mis­tök

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Fanney Ýr Gunnlaugsdóttir og Guðmundur Þór Pálsson giftu sig 6. september síðastliðinn.
Fanney Ýr Gunnlaugsdóttir fagnaði fertugsafmæli sínu með vinkvennaferð þar sem allar vinkonurnar fengu sér eins húðflúr. Fanney lét líka flúra á sig brúðkaupsdaginn en ruglaðist aðeins í ríminu.

Þáttastjórnendur Brennslunnar fengu ábendingu frá dyggum hlustanda að Fanney Rún, sem á fertugsafmæli í dag, hefði gert nokkuð óvenjulega skissu nýverið þannig þeir heyrðu hljóðið í henni.

Útvarpsmennirnir tóku fyst afmælissönginn fyrir Fanneyju og spurðu hana síðan út í nýafstaðna vinkonuferð og viðburðaríkt ár hennar í ár.

Þú giftir þig á árinu, hver var dagsetningin?

„Heyrðu, ég gifti mig 6. september,“ sagði Fanney.

Það er fallegur dagur, eitthvað sem maður vill ekki gleyma. Jafnvel eitthvað sem maður myndi flúrað á sig. Hefurðu nokkuð flúrað eitthvað á þig?

„Ekkert nýlega nema ranga dagsetningu á brúðkaupsdeginum mínum,“ sagði Fanney og hló.

Stelpurnar sumarlegar í vinkvennaferðinni.

Hvað gerðist eiginlega?

„Ég vildi óska þess að ég gæti sagt að ég hefði verið dauðadrukkin en það var bara alls ekki þannig,“ sagði hún.

„Svo var ég bara ógeðslega ánægð að skrifa niður brúðkaupsdaginn minn og skrifa niður 6. október.“

06/10 bara?

„Ef ég hefði bara gert það, ég skrifaði „október“,“ sagði Fanney. 

Húflúrið sé að sögn Fanneyjar því frekar stórt.

„Mér til varnar þá á ég rosalega góða vinkonu sem var með mér úti sem á afmæli þennan dag,“ bætti Fanney við.

„Hvað er eiginlega að þér?“

Stjórnendum Brennslunnar lék þó forvitni á að vita hvort Fanney hafi ekki sýnt vinkonum sínum væntanlegt húðflúrið áður en kom að sjálfri aðgerðinni.

„Ég gerði það reyndar og þeim fannst þetta geggjað,“ sagði Fanney. 

Brúðkaupshjónin voru einkar glæsileg.

Hvorki brúðurin né vinkonurnar föttuðu ruglinginn og því fór sem fór. Þrátt fyrir klúðrið naut Fanney ferðarinnar og ætlar sér ekki að breyta húðflúrinu, sagan sé einfaldlega of góð. Síðustu daga hafi fjöldi fólks í kringum hana beðið um að fá að sjá húðflúrið.

Þú ert ennþá gift?

„Honum fannst þetta ekkert rosalega fyndið til að byrja með, svo hringdi hann í mig aftur og sagði: Hvað er eiginlega að þér?,“ sagði Fanney og hló dátt.

„Hann kannski fær að vera með mér næst þegar ég set svona á mig,“ sagði hún að lokum.

