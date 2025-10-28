Bíó og sjónvarp

Hótel­stjóri Hótels Tinda­stóls er allur

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Prunella Scales með samleikurum sínum í Fawlty Towers, þeim Connie Booth, John Cleese og Andrew Sachs árið 1979.
Prunella Scales með samleikurum sínum í Fawlty Towers, þeim Connie Booth, John Cleese og Andrew Sachs árið 1979. Getty

Leikkonan Prunella Scales, sem er þekktust fyrir að leika hótelstjórann Sybil Fawlty í bresku grínþáttunum Fawlty Towers, er látin, 93 ára að aldri.

„Elskuleg móðir okkar, Prunella Scales, lést friðsællega á heimili sínu í Lundúnum í gær, sögðu synir hennar, Samuel og Joseph, við PA News Agency í dag.

Jafnframt tóku bræðurnir sérstaklega fram að móðir þeirra hefði horft á Fawlty Towers, eða Hótel Tindastól á íslensku, daginn áður en hún dó.

„Þrátt fyrir að heilabilun hefði neytt hana í helgan stein eftir merkilegan 70 ára leiklistarferil þá bjó hún áfram heima hjá sér,“ sögðu bræðurnir. 

Prunella greindist með svokallaða æðaheilabilun (e. vascular dementia) árið 2013 en slík heilabilun er, samkvæmt orðasafni Háskóla Íslands, af völdum heilaæðasjúkdóms sem truflar blóðflæði til heilavefja. 

Ferill sem spannað heila mannsævi

Prunella fæddist 22. júní 1932 í Sutton Abinger og flutti sjö ára með fjölskyldu sinni til  Bucks Mills í Devon. Hún lærði í tvö ár við Old Vic Theater School og hóf leiklistarferil sinn árið 1952 þegar hún lék í framhaldsþáttaröðinni Pride and Prejudice. 

Aðalpersónurnar í Hóteli Tindastóli.

Prunella lék í kjölfarið lék í fjölda kvikmynda og sjónvarpsþátta en vakti fyrst almennilega athygli í grínþáttunum Marriage Lines sem voru sýndir í fimm þáttaraðir.

Stærsta hlutverk Scales er þó vafalaust Sybil Fawlty í gamanþáttaröðinni Fawlty Towers sem var sýnt frá 1975 til 1979. Þrátt fyrir að hafa verið aðeins sýndir í stutta stund eru þeir einir vinsælustu grínþættir Bretlands. 

Hún lét þó ekki staðar numið þar og lék alveg fram til 2015 þegar hún gat ekki leikið meira vegna heilabilunarinnar.

Prunella lætur eftir sig tvo syni, eina stjúpdóttur, sjö barnabörn og fjögur barnabarnabörn. Eiginmaður Prunellu, leikarinn Timothy Wes, lést í nóvember í fyrra, níutíu ára gamall.

Andlát Bíó og sjónvarp Bretland


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.