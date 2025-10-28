Hótelstjóri Hótels Tindastóls er allur Magnús Jochum Pálsson skrifar 28. október 2025 12:09 Prunella Scales með samleikurum sínum í Fawlty Towers, þeim Connie Booth, John Cleese og Andrew Sachs árið 1979. Getty Leikkonan Prunella Scales, sem er þekktust fyrir að leika hótelstjórann Sybil Fawlty í bresku grínþáttunum Fawlty Towers, er látin, 93 ára að aldri. „Elskuleg móðir okkar, Prunella Scales, lést friðsællega á heimili sínu í Lundúnum í gær, sögðu synir hennar, Samuel og Joseph, við PA News Agency í dag. Jafnframt tóku bræðurnir sérstaklega fram að móðir þeirra hefði horft á Fawlty Towers, eða Hótel Tindastól á íslensku, daginn áður en hún dó. „Þrátt fyrir að heilabilun hefði neytt hana í helgan stein eftir merkilegan 70 ára leiklistarferil þá bjó hún áfram heima hjá sér,“ sögðu bræðurnir. Prunella greindist með svokallaða æðaheilabilun (e. vascular dementia) árið 2013 en slík heilabilun er, samkvæmt orðasafni Háskóla Íslands, af völdum heilaæðasjúkdóms sem truflar blóðflæði til heilavefja. Ferill sem spannað heila mannsævi Prunella fæddist 22. júní 1932 í Sutton Abinger og flutti sjö ára með fjölskyldu sinni til Bucks Mills í Devon. Hún lærði í tvö ár við Old Vic Theater School og hóf leiklistarferil sinn árið 1952 þegar hún lék í framhaldsþáttaröðinni Pride and Prejudice. Aðalpersónurnar í Hóteli Tindastóli. Prunella lék í kjölfarið lék í fjölda kvikmynda og sjónvarpsþátta en vakti fyrst almennilega athygli í grínþáttunum Marriage Lines sem voru sýndir í fimm þáttaraðir. Stærsta hlutverk Scales er þó vafalaust Sybil Fawlty í gamanþáttaröðinni Fawlty Towers sem var sýnt frá 1975 til 1979. Þrátt fyrir að hafa verið aðeins sýndir í stutta stund eru þeir einir vinsælustu grínþættir Bretlands. Hún lét þó ekki staðar numið þar og lék alveg fram til 2015 þegar hún gat ekki leikið meira vegna heilabilunarinnar. Prunella lætur eftir sig tvo syni, eina stjúpdóttur, sjö barnabörn og fjögur barnabarnabörn. Eiginmaður Prunellu, leikarinn Timothy Wes, lést í nóvember í fyrra, níutíu ára gamall. Andlát Bíó og sjónvarp Bretland Mest lesið Meðalmennskan plagar Brján Gagnrýni Aldrei of seint að prófa sig áfram Tíska og hönnun Kynslóðabilið kom í ljós þegar umræðan beindist að blautbolakeppni Lífið Skein skært í sögulegum gleðikonukjól Lífið Hótelstjóri Hótels Tindastóls er allur Bíó og sjónvarp Troðningur á yfirfullri opnun: „Þetta var svolítið kreisí“ Lífið Fékk lífið til baka á korteri eftir tólf ár af sársauka Lífið „Fallegasti drengur í heimi“ er látinn Bíó og sjónvarp Upplifði stöðugan ótta við helvíti í samfélagi múslima í Svíþjóð Lífið Pétur Kr. og Ingibjörg selja 270 fermetra eign við Ægisíðu Lífið Fleiri fréttir Hótelstjóri Hótels Tindastóls er allur „Fallegasti drengur í heimi“ er látinn „Ég hef ekki trú á öðru en að við lifum þetta af“ Tilnefningar fyrir árið 2024 birtar Þau eru tilnefnd til Sjónvarpsverðlaunanna fyrir árið 2023 Sjónvarpsverðlaunin sækja innblástur í stillimyndina Inbetweeners snúa aftur Vesturport fær lóð í Gufunesi Minnist náins kollega og elskhuga „Hættið að senda mér gervigreindarmyndbönd af pabba“ Bak við tjöld Víkurinnar: Háskalegar aðstæður og hættulegur ferðamaður á hjara veraldar Saman á rauða dreglinum Rússar meina kvikmyndagerðarmanni að koma til Íslands Weerasethakul og Corbijn hlutu heiðursverðlaun RIFF Simpsons-fjölskyldan snýr aftur á hvíta tjaldið Nextar og Sinclair sýna þætti Kimmels aftur Hanna Björk verðlaunuð af leikstjórum á Norðurlöndum Vaða beint í aðra bók eftir Sigríði Hagalín Baywatch aftur á skjáinn Fluttur á spítala eftir mislukkað áhættuatriði Bestu hlutverk Roberts Redford: Sjarmatröll og skilgreiningin á kvikmyndastjörnu Tjáir sig um erfiðar tökur: Engir meðleikarar og enginn leikstjóri Konráðs-bækur Arnaldar á leið á skjáinn Tjáði sig um ástarsambandið sem splundraði tveimur hjónaböndum Sophie Turner verður Lara Croft Strax búinn að tilkynna Ofurmenni morgundagsins Kim Novak heiðursgestur RIFF Barðist við tárin yfir fimmtán mínútna lófataki Langþráður draumur að halda hinsegin kvikmyndahátíð Sjá meira