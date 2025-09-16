Konráðs-bækur Arnaldar á leið á skjáinn Magnús Jochum Pálsson skrifar 16. september 2025 11:19 Arnaldur Indriðason skrifar undir samning við Andra Ómarsson, forstjóra og yfirframleiðanda Glassriver, um aðlögun Konráðs-bókanna. Framleiðslufyrirtækið Glassriver hefur keypt réttinn að bókaseríunni um rannsóknarlögreglumanninn Konráð eftir Arnald Indriðason og hyggst aðlaga hana að sjónvarpi. Bandaríski fréttamiðillinn Variety greindi frá fregnunum í gær. Um er að ræða fyrstu aðlögunin á verki Arnaldar að sjónvarpsþáttaforminu en áður hafa kvikmyndirnar Mýrin (2006) og Napóleonsskjölin (2023) verið gerðar upp úr bókum hans. Ekki kemur fram hvaða bók verður til grundvallar en Arnaldur hefur skrifað sjö bækur um Konráð: Myrkrið veit, Stúlkan hjá brúnni, Tregasteinn, Þagnarmúr, Kyrrþeyr og Sæluríkið. Konráð er rannsóknarlögreglumaður sem er sestur í helgan stein en er þjakaður af fortíðinni og heldur áfram að rannsaka óupplýst mál. Samkvæmt tilkynningu frá Glassriver gerist þáttaröðin í Reykjavík og fjallar um missi, yfirbót og áhrif fortíðarinnar á Konráð. Sennilega þarf ekki að minna lesendur á vinsældir Arnaldar en hann hefur verið einn langvinsælasti rithöfundur Íslands síðastliðinn tuttugu ár, hefur verið þýddur á tugi tungumála um allan heim og selst í milljónatali. Serían bætist við fleiri þáttaraðir Glassriver sem eru á leiðinni, spennuseríuna Manifesto sem er skrifuð af Urði Egilsdóttur og glæpaseríu sem byggir á Reykjavík Noir-þríleik Lilju Sigurðardóttur. Bókmenntir Bíó og sjónvarp Kvikmyndagerð á Íslandi Mest lesið Skortur á viðtengingarhætti hjá Laufeyju sé hluti af stærri þróun Menning „Hann varð fyrir gríðarlega miklum árásum úr samfélaginu“ Lífið Kórtónleikar: Heilög naumhyggja eða heilalaust suð Gagnrýni Keyptu vistvænt hús í Garðabæ af meðlimi Sigur Rósar Lífið Fyrst „stóru fimm“ til að hóta sniðgöngu Lífið Fögur hæð í frönskum stíl Lífið Norska konungsfjölskyldan krefst breytinga á heimildarmynd Netflix Lífið Robert Redford er látinn Lífið Konráðs-bækur Arnaldar á leið á skjáinn Bíó og sjónvarp Salka Sól og Elísabet Jökuls mættu á frumsýningu Lífið Fleiri fréttir Konráðs-bækur Arnaldar á leið á skjáinn Tjáði sig um ástarsambandið sem splundraði tveimur hjónaböndum Sophie Turner verður Lara Croft Strax búinn að tilkynna Ofurmenni morgundagsins Kim Novak heiðursgestur RIFF Barðist við tárin yfir fimmtán mínútna lófataki Langþráður draumur að halda hinsegin kvikmyndahátíð ACT4 í samstarf við alþjóðlegt kvikmyndaver Saga og Steindi í nýrri gamanþáttaröð Ástin sem eftir er framlag Íslands til Óskarsverðlauna Sopranos-stjarna látin Frumsýning á Vísi: Eldgos, hamfarir og ást í kitlu fyrir Eldana Woody Allen aðalnúmerið hjá Rússum Hlynur Pálmason með þrennu í San Sebastian Sælkerabíó á RIFF: Sjónræn matarveisla á Plöntunni og smakkbíó á Ramen Momo Sannfærði Balta um að snúa aftur Fróði og Gandálfur snúa aftur í leitinni að Gollri Terence Stamp látinn Auglýsa eftir innsendingum til íslensku sjónvarpsverðlaunanna Nýr Rambo fundinn Óvænt nöfn á könnu Köngulóarmannsins Sjá meira