Konráðs-bækur Arnaldar á leið á skjáinn

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Arnaldur Indriðason skrifar undir samning við Andra Ómarsson, forstjóra og yfirframleiðanda Glassriver, um aðlögun Konráðs-bókanna.
Framleiðslufyrirtækið Glassriver hefur keypt réttinn að bókaseríunni um rannsóknarlögreglumanninn Konráð eftir Arnald Indriðason og hyggst aðlaga hana að sjónvarpi.

Bandaríski fréttamiðillinn Variety greindi frá fregnunum í gær. Um er að ræða fyrstu aðlögunin á verki Arnaldar að sjónvarpsþáttaforminu en áður hafa kvikmyndirnar Mýrin (2006) og Napóleonsskjölin (2023) verið gerðar upp úr bókum hans.

Ekki kemur fram hvaða bók verður til grundvallar en Arnaldur hefur skrifað sjö bækur um Konráð: Myrkrið veit, Stúlkan hjá brúnni, Tregasteinn, Þagnarmúr, Kyrrþeyr og Sæluríkið. Konráð er rannsóknarlögreglumaður sem er sestur í helgan stein en er þjakaður af fortíðinni og heldur áfram að rannsaka óupplýst mál.

Samkvæmt tilkynningu frá Glassriver gerist þáttaröðin í Reykjavík og fjallar um missi, yfirbót og áhrif fortíðarinnar á Konráð.

Sennilega þarf ekki að minna lesendur á vinsældir Arnaldar en hann hefur verið einn langvinsælasti rithöfundur Íslands síðastliðinn tuttugu ár, hefur verið þýddur á tugi tungumála um allan heim og selst í milljónatali.

Serían bætist við fleiri þáttaraðir Glassriver sem eru á leiðinni, spennuseríuna Manifesto sem er skrifuð af Urði Egilsdóttur og glæpaseríu sem byggir á Reykjavík Noir-þríleik Lilju Sigurðardóttur.

