Tjáði sig um ástarsambandið sem splundraði tveimur hjónaböndum Magnús Jochum Pálsson skrifar 8. september 2025 12:18 Michelle Pfeiffer og John Malkovich í rómantísku períódunni Dangerous Liaisons sem leiddi til tveggja skilnaða. Getty Leikarinn John Malkovich hefur tjáð sig í fyrsta skiptið opinberlega um ástarsambandið sem hann átti með meðleikkonu sinni, Michelle Pfeiffer, árið 1988 sem varð til þess að þau skildu bæði við maka sína. Malkovich og Pfeiffer léku saman í rómantísku períódunni Dangerous Liaisons (1988) sem fjallar um klækjarefinn Vicomte de Valmont (Malkovich) sem veðjar við gamla ástkonu sína, Marquise de Merteuil (Glenn Close), að hann geti tælt hina ungu Madame de Tourvel (Pfeiffer). Ástarsambandið teygði sig út fyrir skjáinn inn í raunheima og er talið hafa leitt til tveggja skilnaða. Eftir að myndin kom út skildi Malkovich við þáverandi eiginkonu sína, Glenne Headly, eftir sex ára hjónaband og skömmu síðar skildi Pfeiffer við þáverandi eiginmann sinn, leikarann Peter Horton. Raunveruleiki og skáldskapur sköruðust Hvorki Malkovich né Pfeiffer hafa tjáð sig um sambandið opinberlega en Malkovich gerði það hins vegar í viðtali í hlaðvarpinu Fashion Neurosis nýverið. „Þetta er eitthvað sem ég hef aldrei nokkurn tímann talað um. Við skulum það orðað það svona, í minni vinnu þá myndarðu tilfinningaleg tengsl við fólk mjög hratt. Það er hluti af starfinu. Mjög sjaldan teygja þau tengsl sig út fyrir starfið," sagði Malkovich. „Fyrir mér, var hún manneskja sem ég mat mikils sem kollega, var mjög skemmtileg, hreyfði við mér og var sanngjörn við mig. Ég var það sannarlega ekki," sagði hann. Stephen Frears, sem leikstýrði Dangerous Liaisons, sagði í viðtali árið 2003 að raunveruleikinn og skáldskapur hefði skarast við tökurnar. „Frábær kollegi er sjaldgæfari en nokkuð annað. Þegar þannig samband verður meira en vinnusamband eða vinasamband - jafnvel djúpt vinasamband - þá, í minni reynslu og það gæti verið ákveðin sálfræði, heimska eða klaufska eða allt þrennt, þá missirðu frábæran kollega," sagði Malkovich um samband þeirra. Eftir skilnaðinn við Malkoivch giftist Headly tónlistarmanninum Byron McCulloch en hún lést síðan úr blóðtappa árið 2017, aðeins 62 ára. Malkovich hefur giftur ítalska leikmyndahönnuðinum Nicolettu Peyran frá 1989 og á með henni tvö börn. Pfeiffer, sem hefur aldrei tjáð sig um sambandið skildi við Horton árið 1990 og giftist framleiðandanm David E. Kelley þremur árum síðar og á með honum tvö börn. Hollywood Bandaríkin Bíó og sjónvarp